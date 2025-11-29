Cerca de 10 mil torcedores assistiram à derrota do Palmeiras nas ruas que cercam o Allianz Parque, estádio do clube. Após o apito final da partida, que custou o tetracampeonato da Libertadores ao Verdão, vândalos causaram confusão e tiveram que ser contidos pela Polícia Militar.

O clima durante o jogo foi de festa, com muitos cânticos em apoio ao Verdão. A Polícia Militar montou uma operação especial para garantir a segurança da região e instaurou, entre outras tecnologias, placas de metal para isolar os torcedores.

Após a vitória por 1 a 0 do Flamengo em Lima, o clima ficou dividido. A grande maioria lamentou o resultado em silêncio enquanto deixavam o local. Por outro lado, alguns torcedores passaram a chutar e arremessar objetos nas placas. O incidente ocorreu em frente a sede da Savoia, torcida organizada do Palmeiras, na rua Caraibas.

Também foi possível ver bombas arremessadas em direção ao clube social do Palmeiras e brigas entre torcedores. O Choque da Polícia Militar interveio e realizou algumas detenções no local. Não houve divulgação do número de detidos.

Donos de estabelecimentos próximos ao local, inclusive sedes de torcidas organizadas do Palmeiras, fecharam as suas portas no momento da confusão.

Reunião de torcedores do Palmeiras na região do Allianz Parque terminou em confusão e correria (Foto: Iza Gianolla/Lance!)

Próximo jogo do Palmeiras

Danilo marcou o gol da decisão deste sábado (29), em partida realizada em Lima, no Peru. Com a derrota para o Flamengo no Monumental U, o Palmeiras perdeu a chance de conquistar o tetracampeonato da Libertadores. Agora, a equipe volta as atenções para o Brasileirão e encara o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 37ª rodada da competição.