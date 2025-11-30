ANÁLISE: Palmeiras repete erros e vê Flamengo vencer a corrida por títulos

LIMA (PER) - O Palmeiras apostou todas as fichas no título da Libertadores após ver o Flamengo abrir vantagem na corrida pelo Brasileirão e encerrará a temporada de 2025 sem conquistas. A decisão pode até fazer sentido diante do cenário das últimas semanas, mas expõe um fim de ano melancólico, marcado por resultados negativos importantes.

No início da temporada, o Palmeiras perdeu a final do Paulistão para o maior rival, que também o eliminou da Copa do Brasil. Depois, acumulou duas derrotas para os cariocas no Brasileirão, além da deste sábado.

– Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue – disse.

O mesmo Abel Ferreira que identificou os sinais deixados pelo campo após o Mundial de Clubes e passou a escalar a dupla Vitor Roque e Flaco López deixou de ajustar algumas das deficiências expostas pela equipe nos últimos jogos.

Novamente, o Palmeiras teve dificuldades para trabalhar a posse de bola, viu os setores distantes e sequer acertou a meta defendida por Rossi. Com o placar igual, abusou dos chutões e não conseguiu controlar o meio-campo. Atrás, voltou a apostar nos cruzamentos na área e repetiu o filme das últimas seis partidas, com quatro derrotas e dois empates.

A equipe novamente encontrou dificuldades para criar volume ofensivo e sofreu mais um gol em bola parada, falha que acompanha o time desde o estadual. Cinco pontos atrás do Flamengo, com duas partidas restantes no Brasileirão, o Palmeiras terá viagens para Belo Horizonte e Ceará, com chances claras de se despedir de vez da corrida pelo título já no meio de semana.

Vitor Roque deixa o gramado do Monumental U após derrota do Palmeiras para o Flamengo na Libertadores(Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Ao mesmo tempo em que afasta qualquer sensação de terra arrasada e enxerga uma curva de ascensão com a reformulação em andamento, Abel Ferreira encerra pela primeira vez uma temporada sem títulos à frente do Palmeiras.