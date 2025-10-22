Flamengo e Palmeiras miram bônus milionário por vaga na final da Libertadores

Flamengo e Palmeiras representam o futebol brasileiro nas semifinais da Libertadores 2025 e nesta semana dão o primeiro passo em busca de uma vaga na decisão da copa continental. O rubro-negro carioca entra em campo na noite desta quarta-feira (22) e enfrenta o Racing no Maracanã. Na quinta, é a vez do Palmeiras enfrentar a LDU no jogo de ida fora de casa, no Equador. Os dois clubes buscam a classificação, que também renderá um bônus milionário em premiação pago pela Conmebol.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A entidade do futebol sul-americano aumentou em US$ 1 milhão o prêmio pago ao campeão pela vitória na final, o que pode render um somatório em torno de R$ 170 milhões por toda a campanha na Libertadores deste ano. Tanto Flamengo quanto Palmeiras traçaram o caminho a partir da fase de grupos e já somam uma premiação pesada, que pode aumentar com a classificação.

Até aqui, com a vaga entre os quatro melhores, a dupla brasileira soma US$ 8,25 milhões em premiação fixa, com a diferença que o Palmeiras soma um valor extra por conta das vitórias conquistadas na primeira fase. A Conmebol pagou US$ 3 milhões fixos e US$ 330 mil a cada triunfo somado em sua chave. No caso do alviverde, foram seis bônus, totalizando mais US$ 1,98 milhões. O Fla venceu três jogos, o que rendeu US$ 990 mil.

continua após a publicidade

Ou seja, o Palmeiras tem US$ 10,23 milhões conquistados pelos resultados na copa, enquanto o Flamengo já embolsou US$ 9,24 milhões em premiação na competição. Vale ressaltar que os valores estão em dólares para evitar possíveis distorções em relação à conversão do dólar para o real, já que a cotação da moeda variou ao longo do período de disputa da competição.

Jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão, no Maracanã. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Quanto vale a vaga na final

Caso avancem à decisão da Libertadores, Flamengo e Palmeiras terão a garantia de mais uma premiação mínima pela participação na final. A Conmebol paga mais US$ 7 milhões ao vice-campeão, o que atualmente corresponde a pouco mais de R$ 37 milhões.

continua após a publicidade

O campeão garante um valor ainda maior. Quem vencer a edição 2025 fatura, apenas com a vitória no jogo do título, US$ 24 milhões, ou R$ 129 milhões. Os valores pagos na final são consideravelmente superiores ao que é pago na fase de grupos e mata-mata, principalmente em comparação ao prêmio do campeão.

O título pode dar aos clubes brasileiros um total de mais de US$ 32 milhões em bônus financeiro fixo, fora os extras já citados conquistados pelos times na disputa por grupos. O valor é recorde na história da Libertadores, que no ano passado rendeu pouco mais de US$ 33 milhões ao campeão Botafogo, já considerando os extras e a fase preliminar da copa, que foi disputada pelo alvinegro e também rende premiação. No caso de Flamengo e Palmeiras, os times não recebem esse valor porque se classificaram direto para os grupos.

Premiação da Libertadores 2025 por fase

Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória

US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

US$ 1,25 milhão Quartas de final: US$ 1,7 milhão

US$ 1,7 milhão Semifinal: US$ 2,3 milhões

US$ 2,3 milhões Vice-campeão: US$ 7 milhões

US$ 7 milhões Campeão: US$ 24 milhões

Os valores estão em dólares para evitar possíveis distorções em relação à conversão do dólar para o real