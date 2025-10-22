Com confusão e polêmica de arbitragem, IA crava o vencedor de Flamengo x Racing
Primeiro jogo da semifinal da Libertadores acontece nesta quarta-feira (22)
Embalado após a vitória contra o Palmeiras pelo Brasileirão, o Flamengo começa a trilhar seu caminho na semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (22). Jogando diante de sua torcida, a equipe rubro-negra recebe o Racing, da Argentina, às 21h30 (de Brasília). Com todos os ingressos esgotados, a expectativa é de 70 mil torcedores presentes no Maracanã.
Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do 'X', cravar o resultado do jogo de ida da semifinal da Libertadores, entre Flamengo x Racing. Confira abaixo.
Flamengo x Racing
Primeiro tempo
Jogando sob seus domínios, a ferramenta acredita que o Flamengo vai começar o confronto pressionando o Racing. A primeira oportunidade aparece com Pedro, logo aos oito minutos, que acerta uma bonita cabeçada e acaba parando na defesa do goleiro adversário.
No entanto, o camisa 9 ainda seria coroado. Após jogada ensaiada, Arrascaeta cobra uma falta com maestria e acha o atacante livre de marcação, para finalizar no canto direito e abrir o placar no Maracanã: Flamengo 1 a 0.
Por outro lado, o Racing busca a reação e aposta nos contra-ataques. A primeira oportunidade aparece aos 35 minutos, com o Adrián Martínez, que acerta um bonito chute de fora da área, mas acaba parando na defesa do goleiro Rossi.
Segundo a IA, o primeiro tempo termina com posse de bola de 58% para o Flamengo, mas o Racing mostra perigo nas transições, deixando o jogo aberto.
Segundo tempo
Logo no reinício do jogo, o Racing chega ao empate com o atacante Adrián Martínez. Em cobrança de falta, Gabriel Rojas conta com uma falha da marcação de Léo Pereira e encontra o camisa 9 livre, para cabecear no canto de Rossi: Racing 1 a 1.
Aos 25 minutos, a IA apontou para uma grande polêmica envolvendo a arbitragem. O atacante Bruno Henrique acerta um carrinho por trás do atacante Adrián Martínez, dentro da área, e acaba expulso. No entanto, após recomendação do VAR, o árbitro sinaliza a anulação do pênalti e apenas um cartão amarelo para Bruno Henrique, após identificar um toque com a mão do zagueiro do Racing, no início da jogada.
Cerca de 10 minutos depois, o Flamengo conseguiu reagir em um rápido contra-ataque puxado por Luiz Araújo. O camisa 7 acerta um bonito lançamento para Arrascaeta, que corta dois defensores e bate com categoria para ampliar o placar: Flamengo 2 a 1.
Nos minutos finais, o Racing arrisca suas últimas cartadas, mas acaba parando na defesa do goleiro Rossi. Indignados com a anulação do pênalti, os jogadores argentinos foram reclamar com a arbitragem e acabam protagonizando muita confusão no Maracanã.
