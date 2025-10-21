Na semifinal da Libertadores, LDU deve ter goleiro que sofreu gol do Palmeiras no passado

A LDU terá uma baixa importante para o primeiro confronto contra o Palmeiras, marcado para quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Quito, pela semifinal da Libertadores. O goleiro Gonzalo Valle sofreu uma distensão ligamentar do joelho e já iniciou o tratamento. Com isso, Alexander Domínguez, velho conhecido do time paulista, deve ser o escolhido para a vaga.

O veterano de 38 anos enfrentou o Palmeiras em 2009, única vez em que brasileiros e equatorianos se se encararam no torneio continental, ainda na primeira fase. Na ocasião, Alexander Domínguez substituiu Francisco Cevallos, titular naquele ano, ainda no início do segundo tempo.

Quando o substituto entrou em campo, o Palmeiras já estava em vantagem no placar, com gol do zagueiro Marcão, mas ainda dava tempo de ampliar. E foi o que Diego Souza fez no final da partida, em cobrança de falta de longe, que Alexander Domínguez aceitou e viu o Verdão vencer por 2 a 0.

A outra opção no gol da LDU é Alexis Villa, de 18 anos, mas deve mesmo ser Alexander Dominguez a começar a partida contra a equipe de Abel Ferreira. Ele, aliás, começou na base da equipe equatoriana, onde permaneceu até 2016. Depois, o goleiro passou por Monterrey-MEX, Colón-ARG, Vélez Sarsfield-ARG, Cerro Largo-URU e, em 2022, retornou para a LDU.

LDU tem mesmo problema do Palmeiras

A LDU enfrenta o mesmo problema que o Palmeiras para o duelo, já que o goleiro titular do Verdão, Weverton, também sofreu uma lesão e está fora do confronto de ida da semifinal da Libertadores. O jogador já ficou de fora do duelo contra o Flamengo no fim de semana, pelo Brasileirão. Carlos Miguel fez sua estreia pela equipe na derrota por 3 a 1 para o Rubro-Negro e será mantido entre os titulares.

