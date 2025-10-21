Torcida do Racing recebe time com festa no Rio para jogo contra o Flamengo

A degelação do Racing, da Argentina, foi recepcionada com muita festa pelos seus torcedores no Rio de Janeiro. Cerca de 500 argentinos receberam os jogadores na porta de um hotel na Barra da Tijuca. O clima foi de muito otimismo por parte dos hermanos para o jogo contra o Flamengo pela Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Zico vê lição contra o Estudiantes e alerta Flamengo na Libertadores: ‘Enfiar a faca e rodar’

Jogadores, membros da comissão técnica e estafe do Racing, divididos em dois ônibus, chegaram no hotel por cerca das 19h30. Os torcedores, com faixas, sinalizadores e cânticos, demonstraram muito apoio aos atletas. Em resposta, os jogadores, que enfrentarão o Flamengo nesta quarta, agradeceram o carinho e posaram para foto.

Jogadores do Racing com a torcida (Foto: Reprodução)

Esquema especial para torcedores do Racing

Para receber o torcedores do Racing, que irão ao Maracanã assistir o jogo contra o Flamengo, a Conmebol e a Prefeitura do Rio disponibilizaram o Terreirão do Samba, ao lado do Sambódromo, para a organização de uma Fun Fest. A partir das 10h de quarta-feira (22), barracas e food truck com comida e bebida serão montados para acomodar a concentração dos argentinos.

continua após a publicidade

A recomendação das autoridades é que esses torcedores utilizem o metrô da da Praça Onze, a mais próxima do Terreirão, e que todos se reúnam lá antes do jogo. Para o deslocamento até o estádio, a operação disponibilizará 85 ônibus de transporte.

O Batalhão de Policiamento em Estádios (BEPE) e o 6º BPM vão operar 782 homens. Já os outros órgãos de segurança e controle urbano, como Guarda Municipal, Polícia Civil, CET-Rio e GPFer vão atuar com mais de 300 pessoas. Além disso, mais de 660 seguranças particulares serão contratados pelo Maracanã S.A. para ajudar na orientação e segurança do público.

continua após a publicidade

Torcedores do Racing no Rio de Janeiro na véspera do jogo contra o Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jogos entre Flamengo e Racing

Flamengo e Racing fazem o jogo de ida das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina.

Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real