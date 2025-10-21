Sede da final da Libertadores, Peru decreta estado de emergência

A menos de 40 dias da final da Copa Libertadores da América, marcada para 29 de novembro, em Lima, o presidente do Peru, José Jerí, declarou estado de emergência de 30 dias na capital. O decreto, anunciado nesta terça-feira (21), entra em vigor à meia-noite, no horário local - 2h no horário de Brasília - e se estende até 21 de novembro, oito dias antes da decisão do torneio continental.

Consultada pelo Lance! sobre uma possível troca de sede, a Conmebol afirmou que qualquer informação sobre o tema é “mera especulação”. A entidade ainda não se manifestou oficialmente sobre eventuais impactos da medida de segurança na realização da final da Libertadores.

Enquanto o cenário político e social no Peru é monitorado, a Libertadores entra em sua fase decisiva. Nesta quarta-feira (22), Flamengo e Racing iniciam a disputa por uma vaga na final. O jogo acontece às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time brasileiro vem de vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na outra semifinal, Palmeiras e LDU se enfrentam na quinta-feira (23), às 21h30, em Quito.

Entenda o caso e os riscos para a final da Libertadores

O decreto de José Jerí ocorre após uma série de protestos violentos em Lima. As manifestações da última quarta-feira (15), organizadas por meio das redes sociais, se concentraram na Praça San Martín, no centro da cidade. Imagens do local mostram jovens incendiando cercas e lançando coquetéis molotov, fogos de artifício e outros objetos contra as forças policiais.

A polícia respondeu com gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar a multidão, segundo a imprensa local. O governo informou que ao menos 55 policiais e 20 civis ficaram feridos, e dez pessoas foram presas. Durante os confrontos, o rapper Eduardo Ruiz Sanz, conhecido como Trvko, foi atingido por um disparo e morreu.

A morte de Ruiz gerou forte repercussão e críticas ao presidente interino. Em publicação nas redes sociais, Jerí expressou condolências à família e afirmou que as investigações devem determinar com objetividade os fatos e responsabilidades.

Este é o primeiro grande ato contra o novo governo. José Jerí assumiu a presidência há seis dias, após o impeachment de Dina Boluarte. Entre as pautas dos manifestantes estão o fechamento do Congresso, a convocação de uma assembleia constituinte e medidas mais firmes contra o aumento da criminalidade no país.

