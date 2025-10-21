menu hamburguer
Futebol Internacional

Sede da final da Libertadores, Peru decreta estado de emergência

Decisão do torneio está marcada para 29 de novembro

Avatar
Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
23:57
Protestos em Lima, no Peru, podem atrapalhar final da Libertadores (Foto: Raul Arboleda / AFP)
Protestos em Lima, no Peru, podem atrapalhar final da Libertadores (Foto: Raul Arboleda / AFP)
A menos de 40 dias da final da Copa Libertadores da América, marcada para 29 de novembro, em Lima, o presidente do Peru, José Jerí, declarou estado de emergência de 30 dias na capital. O decreto, anunciado nesta terça-feira (21), entra em vigor à meia-noite, no horário local - 2h no horário de Brasília - e se estende até 21 de novembro, oito dias antes da decisão do torneio continental.

Consultada pelo Lance! sobre uma possível troca de sede, a Conmebol afirmou que qualquer informação sobre o tema é “mera especulação”. A entidade ainda não se manifestou oficialmente sobre eventuais impactos da medida de segurança na realização da final da Libertadores.

Enquanto o cenário político e social no Peru é monitorado, a Libertadores entra em sua fase decisiva. Nesta quarta-feira (22), Flamengo e Racing iniciam a disputa por uma vaga na final. O jogo acontece às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time brasileiro vem de vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na outra semifinal, Palmeiras e LDU se enfrentam na quinta-feira (23), às 21h30, em Quito.

Entenda o caso e os riscos para a final da Libertadores

O decreto de José Jerí ocorre após uma série de protestos violentos em Lima. As manifestações da última quarta-feira (15), organizadas por meio das redes sociais, se concentraram na Praça San Martín, no centro da cidade. Imagens do local mostram jovens incendiando cercas e lançando coquetéis molotov, fogos de artifício e outros objetos contra as forças policiais.

A polícia respondeu com gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar a multidão, segundo a imprensa local. O governo informou que ao menos 55 policiais e 20 civis ficaram feridos, e dez pessoas foram presas. Durante os confrontos, o rapper Eduardo Ruiz Sanz, conhecido como Trvko, foi atingido por um disparo e morreu.

A morte de Ruiz gerou forte repercussão e críticas ao presidente interino. Em publicação nas redes sociais, Jerí expressou condolências à família e afirmou que as investigações devem determinar com objetividade os fatos e responsabilidades.

Este é o primeiro grande ato contra o novo governo. José Jerí assumiu a presidência há seis dias, após o impeachment de Dina Boluarte. Entre as pautas dos manifestantes estão o fechamento do Congresso, a convocação de uma assembleia constituinte e medidas mais firmes contra o aumento da criminalidade no país.

Maracanã-troféu-libertadores
Sede da final da Libertadores, Peru decreta estado de emergência (Foto: Divulgação / Conmebol)

