Léo Ortiz intensifica recuperação de lesão visando Flamengo x Racing

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, intensificou a recuperação de lesão na perna direita visando a partida do time carioca contra o Racing, da Argentina, pela Libertadores. O defensor, que se lesionou na vitória contra o Palmeiras, cumpre o cronograma de recuperação em casa para tentar acelerar o processo.

Após realizar trabalho com a fisioterapia na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu, Ortiz, que sofreu um um estiramento no ligamento do tornozelo direito, publicou em suas redes sociais uma imagem em que está utilizando um equipamento que auxilia no processo de recuperação.

Publicação de Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, em sua conta no Instagram (Foto: Reprodução)

Internamente, a persença do defensor ainda não está descartada para o jogo de ida das semifinais da Libertadores. O jogador só irá para o jogo se estiver 100% recuperado. Ou seja, caso fique fora, deve voltar a ficar à disposição para o jogo de volta, na Argentina, no dia 29 de outubro.

Como Léo Ortiz se machucou no Flamengo x Palmeiras

Léo Ortiz deixou o gramado do Maracanã aos 26 minutos do primeiro tempo do confronto deste domingo. Com dores no tornozelo direito, o zagueiro foi ao chão após um encontrão com Vitor Roque, e necessitou de atendimento médico. Enquanto caminhava para o vestiário, o Flamengo, com um jogador a menos, sofreu o gol do Palmeiras.

Ainda durante a primeira etapa, Léo Ortiz, de muletas, foi encaminhado para um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, para realizar exame de imagem, que constatou o problema.

