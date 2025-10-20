menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Léo Ortiz intensifica recuperação de lesão visando Flamengo x Racing

Zagueiro se machucou na vitória contra o Palmeiras

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
19:55
Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, intensifica recuperação (Foto: Reprodução)
imagem cameraLéo Ortiz, zagueiro do Flamengo, intensifica recuperação (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, intensificou a recuperação de lesão na perna direita visando a partida do time carioca contra o Racing, da Argentina, pela Libertadores. O defensor, que se lesionou na vitória contra o Palmeiras, cumpre o cronograma de recuperação em casa para tentar acelerar o processo.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo inicia preparação para enfrentar o Racing; Léo Ortiz realiza fisioterapia

Após realizar trabalho com a fisioterapia na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu, Ortiz, que sofreu um um estiramento no ligamento do tornozelo direito, publicou em suas redes sociais uma imagem em que está utilizando um equipamento que auxilia no processo de recuperação.

Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, intensifica recuperação (Foto: Reprodução)
Publicação de Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, em sua conta no Instagram (Foto: Reprodução)

Internamente, a persença do defensor ainda não está descartada para o jogo de ida das semifinais da Libertadores. O jogador só irá para o jogo se estiver 100% recuperado. Ou seja, caso fique fora, deve voltar a ficar à disposição para o jogo de volta, na Argentina, no dia 29 de outubro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como Léo Ortiz se machucou no Flamengo x Palmeiras

Léo Ortiz deixou o gramado do Maracanã aos 26 minutos do primeiro tempo do confronto deste domingo. Com dores no tornozelo direito, o zagueiro foi ao chão após um encontrão com Vitor Roque, e necessitou de atendimento médico. Enquanto caminhava para o vestiário, o Flamengo, com um jogador a menos, sofreu o gol do Palmeiras.

Ainda durante a primeira etapa, Léo Ortiz, de muletas, foi encaminhado para um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, para realizar exame de imagem, que constatou o problema.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias