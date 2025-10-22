Invencibilidade, novo recorde e busca pelo tetra: o que está em jogo para o Palmeiras na altitude de Quito

O Palmeiras tem um objetivo claro nesta semana: voltar para o Brasil com um resultado positivo no primeiro duelo da semifinal da Libertadores, contra a LDU, no Equador. Desafiando a altitude de Quito, o time comandado por Abel Ferreira terá muita coisa em jogo nesta quinta-feira (23), data do duelo entre as equipes. A primeira é vencer para ficar mais perto da vaga na decisão e, consequentemente do tetra, e também defender sua invencibilidade no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras treina antes de embarcar para o Equador; veja provável escalação

O time brasileiro não sabe o que é derrota contra equipes estrangeiras no torneio continental há dois anos e meio. O último tropeço aconteceu em La Paz, quando o Palmeiras foi superado pelo Bolívar, em abril de 2023. Desde então, a equipe disputou 25 partidas contra times de fora do país na Libertadores e tem números impressionantes: 19 vitórias e seis empates.

Considerando apenas partidas fora de seus domínios, são 12 confrontos sem perder até aqui, com 10 vitórias e dois empates. Contra o River Plate, na Argentina, último adversário que o Verdão bateu fora de casa, por 2 a 1, nas quartas de final, o time paulista chegou a cinco vitórias seguidas jogando como visitante, ou seja, alcançou o recorde do campeonato - apenas ele mesmo, três vezes, e Flamengo conseguiram o feito.

continua após a publicidade

Caso vença o duelo na altitude de Quito, o Palmeiras vai igualar sua maior sequência invicta contra times estrangeiros na Libertadores. Isso porque entre os anos de 2000 e 2006, o time atingiu a marca de 26 partidas sem derrotas. No entanto, foram menos vitórias do que atualmente: 15 triunfos, além de 11 empates.

Como o Alviverde foi o melhor time da fase de grupos da competição deste ano, conquistou o direito de disputar todas as fases de mata-mata no Allianz Parque. Contra a LDU, em partida que valerá a vaga para a grande final do torneio, será no dia 30, às 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Palmeiras busca o tetracampeonato da Libertadores

Caso elimine o time equatoriano nesta semifinal, o Palmeiras chegará a sua sétima final da Libertadores na história. O primeiro título aconteceu em 1999, quando Luiz Felipe Scolari comandava a equipe. Depois, já com Abel Ferreira, o Verdão conquistou os títulos de 2020 e 2021. As outra decisões foram nos anos de 1961, 1968 e 2000.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras