Libertadores: ex-técnico de Flamengo e Palmeiras projeta estratégias de elenco

Após a vitória do Flamengo contra o Palmeiras no Brasileirão, os clubes entram em campo neste meio de semana pela Libertadores. O Rubro-Negro encara o Racing, no Maracanã, enquanto o Alviverde vai a Quito para enfrentar a LDU. No programa "Galvão e Amigos", o técnico Vanderlei Luxemburgo projetou as estratégias dos clubes para os próximos dias.

continua após a publicidade

- Como você vai jogar o jogo decisivo no Brasileirão e na Libertadores? Acho que aí vai ser uma decisão dos treinadores, da comissão técnica, de fazer uma avaliação técnica de como eles vão traçar esse caminho para saber onde dá para fazer um revezamento. Vai ter que haver um revezamento. São jogos decisivos e eles vão ter que ver onde dá para fazer esse revezamento - começou Luxemburgo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Vai ser um trabalho de decisão que você corre risco, mas tem que tomar uma decisão. Olhando a competição, eu vejo o Flamengo podendo agir melhor contra o Racing, no jogo em casa, do que o Palmeiras contra a LDU, no jogo lá fora - completou Luxa, que comandou Palmeiras e Flamengo como treinador.

continua após a publicidade

O Flamengo joga nesta quarta-feira (22), enquanto o Palmeiras entra em campo na próxima quinta (23).

FLAMENGO X RACING

Libertadores - Jogo de ida das semifinais

📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e GE TV

🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

📺 VAR: Calos Orbe (EQU)

⚽ Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.

continua após a publicidade

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez.