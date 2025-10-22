Libertadores: ex-técnico de Flamengo e Palmeiras projeta estratégias de elenco
Clubes também duelam ponto a ponto pela liderança do Brasileirão
Após a vitória do Flamengo contra o Palmeiras no Brasileirão, os clubes entram em campo neste meio de semana pela Libertadores. O Rubro-Negro encara o Racing, no Maracanã, enquanto o Alviverde vai a Quito para enfrentar a LDU. No programa "Galvão e Amigos", o técnico Vanderlei Luxemburgo projetou as estratégias dos clubes para os próximos dias.
- Como você vai jogar o jogo decisivo no Brasileirão e na Libertadores? Acho que aí vai ser uma decisão dos treinadores, da comissão técnica, de fazer uma avaliação técnica de como eles vão traçar esse caminho para saber onde dá para fazer um revezamento. Vai ter que haver um revezamento. São jogos decisivos e eles vão ter que ver onde dá para fazer esse revezamento - começou Luxemburgo.
- Vai ser um trabalho de decisão que você corre risco, mas tem que tomar uma decisão. Olhando a competição, eu vejo o Flamengo podendo agir melhor contra o Racing, no jogo em casa, do que o Palmeiras contra a LDU, no jogo lá fora - completou Luxa, que comandou Palmeiras e Flamengo como treinador.
O Flamengo joga nesta quarta-feira (22), enquanto o Palmeiras entra em campo na próxima quinta (23).
FLAMENGO X RACING
Libertadores - Jogo de ida das semifinais
📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e GE TV
🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
📺 VAR: Calos Orbe (EQU)
⚽ Prováveis escalações
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.
RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez.
