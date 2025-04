O confronto entre Colo-Colo e Fortaleza, paralisado na Libertadores por conta de duas mortes de torcedores chilenos fora do estádio, teve repercussões também nas entidades administrativas do país. Pamela Venegas, responsável pelo programa "Estadio Seguro", que busca garantir a integridade nos jogos, renunciou ao cargo em meio às polêmicas nas partidas nacionais e continentais.

O anúncio foi feito por Luis Cordero, chefe do Ministério da Segurança Pública. O mandatário recebeu o pedido de demissão por parte de Pamela, já pressionada por outras ocorrências, e acatou instantaneamente. Em discurso na sede do órgão, o secretário abordou sobre a situação vivida no Monumental David Arellano.

- Seguindo instruções do Poder Executivo, o delegado comunicou aos organizadores a suspensão da partida de hoje, apesar das opiniões dos organizadores. Dadas as circunstâncias e a forma como algumas decisões foram tomadas, a delegada do Estádio Seguro, Pamela Venegas, apresentou sua renúncia, e eu a aceitei. […] O futebol é um espetáculo que busca permitir que as famílias participem ativamente, sem medo e sem riscos. Atos de vandalismo, especialmente os que ocorreram hoje, são um problema que não podemos tolerar. O policial envolvido é réu e está à disposição do promotor, aguardando as investigações forenses. Por enquanto, ele está suspenso de suas funções operacionais e assim permanecerá - afirmou Cordero.

O duelo no Chile foi paralisado por conta de uma grande polêmica nos arredores do estádio. Dois aficionados do Colo-Colo fora atropelados em tentativa de invadir o local para acompanhar o duelo com o Fortaleza. O principal suspeito é um policial, identificado e que deve ser interrogado nas próximas horas.

Ao descobrir sobre o caso, os presentes na parte interna do Monumental iniciaram um protesto já no segundo tempo. Alguns, inclusive, invadiram o gramado, o que levou os atletas do Leão do Pici a sair em disparada para os vestiários. Um longo tempo de paralisação conteve a situação, mas torcedores deixaram o estádio e aceitaram o fim do confronto, decretado oficialmente cerca de duas horas depois do último lance disputado.

Os desdobramentos do embate, agora, serão estabelecidos por autoridades judiciais, visto que não haverá adiamento ou cumprimento dos minutos restantes. A Conmebol estudará, portanto, o destino dos pontos do duelo, que no ato das invasões, seguia empatado sem gols.