Conmebol divulga calendário da Libertadores 2026; veja datas

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (28) o calendário da Copa Libertadores de 2026. A competição terá início em fevereiro, com as fases preliminares, e se encerrará no dia 28 de novembro, um sábado, ainda sem local definido.

Além disso, a Recopa também será disputada em fevereiro. O jogo de ida, na casa do campeão da Sul-Americana 2025, acontecerá no dia 18 de fevereiro, enquanto a partida de volta, com mando do campeão da Libertadores 2025, será uma semana depois, no dia 25 do mesmo mês.

Confira as datas da Libertadores 2026

1ª fase : 4 e 11 de fevereiro

: 4 e 11 de fevereiro 2ª fase : 18 e 25 de fevereiro

: 18 e 25 de fevereiro 3ª fase : 4 e 11 de março

: 4 e 11 de março Sorteio da fase de grupos : 18 de março

: 18 de março Fase de grupos : 8 de abril a 27 de maio

: 8 de abril a 27 de maio Sorteio do mata-mata : 3 de junho

: 3 de junho Oitavas de final : 12 e 19 de agosto

: 12 e 19 de agosto Quartas de final : 9 e 16 de setembro

: 9 e 16 de setembro Semifinais : 14 e 21 de outubro

: 14 e 21 de outubro Final: 28 de novembro

Calendário da CBF

Com a divulgação do calendário da Conmebol, a CBF segue a organização de seu cronograma para 2026. Assim como em 2025, o futebol brasileiro terá uma paralisação no meio do ano para atender à realização de competições internacionais. A Copa do Mundo da Fifa será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Diferentemente dos anos anteriores, o calendário de 2026 contará com cinco Datas Fifa, e não seis. Uma das mudanças será o aumento do intervalo para compromissos das seleções entre o fim de setembro e o início de outubro. Esse novo formato será mantido até a edição de 2030 do Mundial.

