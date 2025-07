Em prol da arbitragem, VAR terá mudança em jogos da Libertadores e ‘Sula’

A CONMEBOL anunciou nesta quarta-feira (16), que o VAR sofrerá mudança de local da Área de Revisão Arbitral nas suas principais competições, Libertadores e Sul-Americana. Agora, desde que a infraestrutura do estádio o permita, a cabine do árbitro de vídeo ficará localizada no lado oposto aos bancos de reserva.

A organização justifica a mudança por ser uma "zona com menos tráfego operacional e com menor presença de pessoal técnico e jogadores durante o desenrolar da partida. O objetivo desta transferência é proporcionar maior tranquilidade e concentração à equipe arbitral no momento de rever uma jogada através do sistema VAR".

VAR sofrerá mudança na Libertadores e Sul-Americana (Foto: Divulgação/CONMEBOL)

A nova configuração já foi implementada durante os playoffs da Sul-Americana, nos jogos do Vasco e Bahia, por exemplo.

- Com a mudança da Área de Revisão de Arbitragem (RAA), buscamos proporcionar melhores condições de trabalho para a equipe de arbitragem, para que possam tomar suas decisões com a maior serenidade e imparcialidade - disse Enrique Cáceres, presidente do Comitê de Árbitros da CONMEBOL.

🏆Confrontos das oitavas de final da Libertadores

Atlético Nacional (COL) x São Paulo*

Fortaleza x Vélez (ARG)*

Flamengo x Internacional*

Universitario (PER) x Palmeiras*

Libertad (PAR) x River Plate (ARG)*

Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)*

Peñarol (PER) x Racing (ARG)*

Botafogo x LDU (EQU)*

*Times em destaque jogam a partida de volta em casa

📆Calendário do mata-mata

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto;

Quartas de final: 17 e 24 de setembro;

Semifinais: 22 e 29 de outubro;

Final: 29 de novembro.