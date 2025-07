Análise: os caminhos e os alertas da vitória do Internacional

A segunda vitória consecutiva do Internacional no Campeonato Brasileiro – a primeira sequência de êxitos na competição – tem alguns caminhos positivos que valem ressaltar. O 1 a 0 sobre o Ceará, pela 15ª rodada, domingo (20), no estádio Beira-Rio, apresentou também alguns problemas recorrentes que deixam um alerta para um time que quer subir na tabela além de garantir a classificação nas copas do Brasil e Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com a rodada finalizada, o Colorado subiu para 17 pontos em 14 jogos, chegando à 12ª colocação da tabela. Na quarta-feira (23), o Alvirrubro vai a Vila Belmiro enfrentar o Santos.

Os caminhos da vitória

Alan Patrick é o maestro colorado (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A conquista dos três pontos teve pelo menos dois motivos principais. A atuação decisiva de Alan Patrick, que, além de pifar os companheiros quatro vezes, com passes açucarados, deixou seu gol, o único da partida (guarde essa informação), é um deles. No primeiro tempo, o camisa 10 mandou no jogo.

continua após a publicidade

Ele esteve praticamente em todos os lugares do campo, mostrando uma intensidade há muito não vista em suas atuações (reserve também). O capitão do Inter ditou o ritmo do meio-campo e, portanto, do jogo, sendo o responsável pelas melhores jogadas do time. Aliás, o ano de Alan Patrick tem sido de ouro.

Sua intensidade e entrega refletiram as do resto do time, em um primeiro tempo coletivo, de pressão sobre a equipe do Vozão – que apesar disso conseguiu escapar em alguns momentos e levar perigo ao gol de Rochet. Carbonero pela esquerda e Wesley pela direita se apresentaram o tempo todo e foram acionados constantemente.

continua após a publicidade

Os laterais Aguirre e Bernabei completavam as opções à frente – e também atrás. O camisa 35 inclusive recebeu um dos passes de Alan Patrick, acertando o travessão. A defesa também mostrou momentos de qualidade. Vitão tirou uma bola em cima da linha. Bernabei deu um carrinho preciso dentro da área, bloqueando um chute que poderia virar gol.

Aguirre se apresenta com frequência no apoio ao ataque (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os alertas da vitória

Dois dos pontos citados acima, os que pedimos para serem reservados, também valem para o que precisam ser corrigido. Valem como alertas. O primeiro, o único gol. Os atacantes voltaram a perder chances – Wesley uma e Rafael Borré duas. Valencia chegou a ser vaiado. Foram cinco finalizações em gol, com apenas uma bola na rede. Claro, o goleiro Bruno Ferreira fez três grandes defesas.

O outro é a intensidade deixada em campo. O Inter gastou o gás no primeiro tempo. Na etapa final, alguns jogadores do meio para a frente, entre eles Alan Patrick, pareciam nem conseguir trotar. Se não for dosada ao longo do jogo, a intensidade pode acabar virando uma arma suicida contra adversários mais fortes.

Se quiser subir no Brasileirão e avançar nas copas do Brasil, contra o Fluminense, e Libertadores, contra o Flamengo, será preciso manter o que apresentou de bom contra o Ceará. Além, claro, de corrigir os problemas que surgiram ao longo da partida do Brasileirão.