Protagonista, Antony preocupa o Betis para ‘decisão’ na temporada

Protagonista na temporada, Antony preocupa o Betis após ter deixado o jogo contra o Jagiellonia Białystok com dores. No fim de semana, a equipe da cidade de Sevilha tem jogo decisivo contra o Villarreal valendo a 5ª colocação na La Liga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ambas as equipes lutam diretamente por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, mas o brasileiro é dúvida para a partida. Após a vitória no jogo de ida das quartas de final da Conference League, Pellegrini confirmou que o motivo da substituição do atleta foi por conta de dores musculares.

continua após a publicidade

- Jesús Rodríguez pediu para ser substituído, e Antony estava com algum desconforto - declarou o comandante ao fim da partida.

Emprestado pelo Manchester United, Antony chegou ao Betis em janeiro, mas não demorou para se tornar um dos protagonistas do elenco. Em 14 partidas disputadas, o brasileiro soma quatro gols e quatro assistências, além de ser titular indiscutível.

Neste momento, o Betis ocupa a 6ª colocação do Campeonato Espanhol e está se classificando para a Conference League. O clube sonha em disputar a Liga Europa em 2025/2026, mas também pode alcançar o objetivo em caso de título do torneio europeu.

continua após a publicidade

Nesta sexta-feira (11), Antony deve ser reavaliado para entender se terá condições de jogo e defender o Betis diante de um dos compromissos mais importantes na temporada. Por outro lado, o clube conta com o brasileiro para buscar uma vaga na Liga Europa e ter mais poder de barganha para estender a permanência do jogador na próxima temporada.