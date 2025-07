Internacional é punido pelo Tribunal de Disciplina da Conmebol

O Internacional foi punido pelo Tribunal de Disciplina da Conmebol. As deliberações da corte desportiva estão relacionadas a situações registradas na partida contra o Bahia, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O confronto, vencido por 2 a 1, de virada, foi disputada no estádio Beira-Rio, no dia 28 de maio.

As sentenças envolvem duas multas e uma advertência.

Os motivos das multas

Na última leva de julgamentos e punições, Tribunal de Disciplina da Conmebol analisou o uso de materiais pirotécnico por parte da torcida. Esse fato resultou numa multa de cerca de R$ 27,5 mil. A entidade máxima do futebol sul-americano ainda avisou que se o fato se repetir em algum outro jogo de competições continentais a sanção será maio.

A outra reparação monetária foi aplicada com base em um artigo que cita "filmagem da chegada de jogadores ao estádio" – somente os detentores dos direitos de transmissão podem captar imagens em um perímetro determinado. Sem especificar quem fez as imagens, o TDC aplicou mais R$ 27,5 mil.

Próximos jogos pela Libertadores

A partida em que os foram feitas as ocorrências garantiu a classificação colorada às oitavas de final do torneio. Agora, o Inter enfrentará o Flamengo pelas oitavas de final. A partida de ida contra o Rubro-negro está marcada para o dia 13, uma quarta-feira, no Maracanã.

A volta será no Beira-Rio, na semana seguinte, dia 20. A direção colorada procura evitar a repetição dos casos para evitar uma penalidade mais severa por parte da Conmebol.

Entre os dois confrontos, as duas equipes se enfrentam novamente, dessa vez pela 20ª rodada, abertura do returno, do Campeonato Brasileiro.