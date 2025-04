Em seu segundo jogo na Copa Libertadores de 2025, o Fortaleza empatava em 0 a 0 com o Colo-Colo, do Chile, na noite desta quinta-feira (10), no Estádio Monumental David Arellano. A partida ficou marcada pela invasão de campo por parte da torcida chilena, que quebrou o vidro de proteção e interrompeu o duelo aos 24 minutos do segundo tempo. Até a publicação desta nota, a partida estava interrompida, sem previsão de retorno para disputar os minutos restantes.

Invasão de campo em Colo-Colo x Fortaleza

No meio da etapa final, torcedores do time da casa quebraram o vidro de proteção e começaram a invadir o campo. Jogadores dos mandantes tentavam acalmar os invasores, enquanto que os atletas do Fortaleza foram para o túnel.

Invasão de torcedores em Colo-Colo x Fortaleza. (foto: Javier TORRES / AFP)

Conforme a imprensa chilena, um dos motivos teria sido a morte de dois torcedores do Colo-Colo, do lado de fora do estádio. O relato afirma que os jovens foram atropelados por um veículo policial.

Alguns torcedores começaram a deixar o campo, mas não havia perspectiva de retomar o embate, com diversas pessoas deixando o estádio. Pouco depois, os delegados da partida divulgaram que a partida estava atrasada e não suspensa.

Fortaleza é pressionado pelo Colo-Colo

Depois da derrota para o Racing na estreia, o Fortaleza visitou o Colo-Colo sabendo da importância de pontuar. Vojvoda adotou o esquema com três zagueiros e promoveu a titularidade de Gustavo Mancha, defensor de 20 anos.

Os mandantes tiveram a bola desde o começo do 1º tempo e, ao longo da etapa, criaram chances. João Ricardo defendeu cabeceio de Aquino e Cepeda finalizou cruzado para fora. Depois, os dois participaram da jogada em escanteio e Cepeda acertou a rede pelo lado externo. Em mais uma bola parada, Isla recebeu sozinho e finalizou por cima da meta tricolor.

Os donos da casa chegaram novamente com Correa, que fez jogada individual e exigiu defesa de João Ricardo. O Fortaleza acumulava erros em passes e só conseguia construir ao pressionar no ataque. Foi assim que Lucero recebeu de Marinho e, em boa chance, mandou para fora.

Na volta para o 2º tempo, o Leão tentou dar mais equilíbrio à partida, mas seguia com menos posse. João Ricardo defendeu chute de Cepeda e, na sequência, Correa mandou para fora. Vojvoda promoveu as entradas de Moisés e Deyverson, renovando a dupla de ataque. Mas a invasão de campo interrompeu o jogo.

✅ FICHA TÉCNICA

COLO-COLO 0 X 0 FORTALEZA

LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 10/04/2025 - 21h

📍 Local: Estádio Monumental David Arellano, Santiago (Chile)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Lucero (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andres Nievas (URU)

🏁VAR: Andres Cunha (URU)

COLO-COLO (Técnico: Jorge Almirón)

Cortés; Saldivia, Amor e Vegas; Isla, Pavez, Arturo Vidal, Cepeda e Aquino; Rodríguez e Correa.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Lucas Sasha, Martínez, Pol Fernández e Diogo Barbosa; Marinho (Moisés) e Lucero.