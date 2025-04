A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, pela Copa Libertadores. foi interrompida no segundo tempo por conta da invasão de torcedores do time da casa no gramado. Os clubes empatavam em 0 a 0 no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, na última quinta-feira (10). Posteriormente, a Conmebol oficializou o cancelamento do jogo.

Conforme a imprensa chilena, a invasão ocorreu porque dois jovens torcedores do Colo-Colo morreram atropelados pela polícia em uma confusão prévia. O site "La Tercera" destacou que as vítimas seriam uma adolescente de 18 anos e uma criança de 13. Ademais, feridos foram levados para centros de saúde.

O "La Tercera" relata ainda que as investigações seguem em andamento para responsabilizar os culpados de maneira correta. O portal conta que uma das vítimas faleceu no local e a outra veio a óbito em uma clínica na cidade. Por meio de seu X (antigo Twitter), a Conmebol lamentou a morte dos dois torcedores.

Colo-Colo x Fortaleza: o que aconteceu?

Antes da invasão, o atacante Deyverson estava no banco de reservas e relatou que objetos estavam sendo atirados no gramado. O atleta chegou a mostrar para a equipe de arbitragem. Por volta dos 24 minutos da etapa final, os torcedores quebraram o vidro de segurança e invadiram. Alguns estavam portando objetos e outros chegaram a tirar fotos com atletas do Colo-Colo.

Jogadores dos mandantes tentavam acalmar os invasores, enquanto que os atletas do Fortaleza foram para o túnel de acesso aos vestiários. Em nota posterior, o Leão afirmou que toda a delegação estava em segurança e que estavam prestando apoio aos torcedores da equipe no estádio.

Por pouco mais de uma hora, dirigentes da Conmebol tentaram convencer os jogadores das duas equipes a dar continuidade à partida, sem êxito. Enquanto isso, os seguranças evacuavam o estádio David Arellano, como destacava o sistema de som.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, relatou em vídeo divulgado pelo clube que a partida não tinha condições de ser retomada. Diante das negativas, a Conmebol oficializou o cancelamento em nota. O documento diz que a decisão foi tomada pela "falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades locais".

Partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi interrompida após invasão de torcedores (Foto: Javier Torres/AFP)

A nota afirma também que "todos os processos estabelecidos no manual de clubes foram seguidos" e que, por tal razão, os desdobramentos da partida serão determinados por órgãos judiciais. Todas as informações serão enviadas para a comissão disciplinar da entidade.

A delegação do Fortaleza inicia o seu retorno para a capital cearense na tarde desta sexta-feira (11), em um voo fretado.