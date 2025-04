‘Só peço que me ajudem’, diz irmã de jovem morta antes de Colo-Colo x Fortaleza

Duas pessoas morreram antes do duelo entre Colo-Colo e Fortaleza, nos arredores do Estádio Monumental, em Santiago, nesta quinta-feira (10). Segundo o portal chileno "La Tercera", algumas pessoas tentaram invadir o estádio e, no meio da confusão, um carro da polícia teria atropelado dois torcedores do time chileno. Entre as vítimas, está a irmã de Bárbara Perez, que falou com a televisão chilena nos arredores do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Vamos até as últimas consequências. Eu preciso, nós precisamos de ajuda judicial, porque isso não pode ficar assim. É uma família toda que está desolada, inclusive eu. Minha mãe está destruída, não sei como vamos seguir com isso. Só peço que me ajudem judicialmente e nada mais - disse a irmã da vítima de 18 anos.

Ainda de acordo com Bárbara, sua irmã havia comparecido ao estádio com o ingresso comprado, quando foi atropelada. A vítima foi entregue para a família sem sinais vitais e morta. Segundo a tv chilena, os jovens foram atropelados durante uma tentativa da polícia de impedir a entrada de torcedores sem ingresso no estádio para assistir Colo-Colo e Fortaleza.

continua após a publicidade

Ainda de acordo com informações da imprensa chilena, as vítimas foram uma jovem de 18 anos e um menino, de 13. A morte dos torcedores gerou revolta dentro do estádio, e parte da torcida tentou invadir o gramado e arremessou objetos no gramado. A arbitragem paralisou o jogo por conta da confusão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Invasão de campo em Colo-Colo x Fortaleza

No meio da etapa final, torcedores do time da casa quebraram o vidro de proteção e começaram a invadir o campo. Jogadores dos mandantes tentavam acalmar os invasores, enquanto que os atletas do Fortaleza foram para o túnel.

continua após a publicidade

➡️ GALERIA DE FOTOS: Confira as imagens da invasão do gramado