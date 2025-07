Neto desabafa sobre Mundial e aponta favoritos para ganhar a Libertadores

O Fluminense é o último representante brasileiro no Mundial de Clubes da Fifa e enfrenta o Chelsea nesta terça-feira (8), pela semifinal do torneio. Craque Neto desabafou sobre a competição e ainda apontou os favoritos para vencerem a Libertadores de 2025.

Todo o mundo do futebol se chocou com o desempenho dos times brasileiros no Mundial de Clubes. Palmeiras, Botafogo e Flamengo deixaram o torneio, mas fizeram história nos confrontos contra os clubes europeus.

No programa "Donos da Bola", na Band, o ex-jogador Craque Neto fez um desabafo sobre o Mundial e aproveitou o embalo para apontar os brasileiros favoritos na Libertadores de 2025.

- O Palmeiras fica nessa onda de título mundial. A única coisa que eu como corinthiano tenho que fazer é, eu fiquei pensando, a gente está numa desgraça. Nós não temos dinheiro. Nós estamos na polícia. A única coisa que a gente tem é tirar sarro do Palmeiras. É muito pouco pro corinthiano, pro são paulino, pro santista - começou Neto sobre o Mundial.

- Eu tiro sarro assim, mas a verdade é que eu estou meio cansado disso. O São Paulo está esperando o Lucas jogar. Meu time está numa desgraça. Quem vai ganhar a Libertadores? É o Corinthians? É o Santos? É o Inter? É o Vasco? Ou vai ser o Flamengo, Palmeiras ou o Botafogo - completou Neto após desabafo sobre o Mundial.

(Foto: Reprodução)

Para depois do Mundial: veja como ficaram os grupos dos brasileiros na Libertadores

A Conmebol sorteou, em Luque, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. Palmeiras, dono da melhor campanha na fase de grupos da competição, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Internacional são os times brasileiros que seguem na luta pelo título. Já o Bahia foi o único representante nacional eliminado na fase de grupos. A competição retorna após o Mundial.

Os outros países Sul-Americanos serão representados por: Rivel Plate, Racing, Vélez e Estudiantes (Argentina); LDU (Equador); Universitario (Peru); Libertad e Cerro Porteño (Paraguai); Atlético Nacional (Colômbia); e Peñarol (Uruguai).

A final da Copa Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, será realizada em confronto único em Lima, no Peru. O Fluminense, único sul-americano no Mundial, disputa a Sul-americana.

Confrontos e chaveamento das oitavas de final da Libertadores

Atlético Nacional (COL) x São Paulo* Fortaleza x Vélez (ARG)* Flamengo x Internacional * Universitario (PER) x Palmeiras* Libertad (PAR) x River Plate (ARG)* Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)* Peñarol (PER) x Racing (ARG)* Botafogo x LDU (EQU)*

* Times que decidem o mata-mata em casa depois do fim do Mundial.