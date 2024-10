Botafogo e Atlético-MG podem se enfrentar na final da Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 13:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Atlético-MG podem fazer uma final inédita na Libertadores. Para isso, ambos precisam eliminar o Peñarol e River Plate respectivamente. Com isso, o Lance! questionou a inteligência artificial para saber quem seria o campeão caso este fosse o duelo da decisão.

Segundo a inteligência artificial, o Atlético-MG tem maiores chances de se consagrar o campeão caso enfrente o Botafogo na final da Libertadores. Para a plataforma, "a capacidade de lidar com pressão e o talento individual em momentos chave podem ser a diferença".

- Em um cenário ideal, eu apostaria no Atlético-MG como favorito, devido ao seu poderio ofensivo e à experiência em momentos decisivos. A capacidade de lidar com pressão e o talento individual em momentos chave podem ser a diferença entre as duas equipes - cravou a inteligência artificial.

Além disso, a inteligência artificial analisou o confronto. Segundo a plataforma, seria uma final "interessante", tendo em vista que Botafogo e Atlético-MG possuem características fortes.

- Um possível duelo entre Botafogo e Atlético-MG na final da Libertadores seria muito interessante, já que ambos os times têm suas características fortes - disse a plataforma. E complementou:

- Se o Atlético-MG conseguir manter o seu estilo ofensivo e a qualidade de seus jogadores, como Hulk e outros, poderia levar a vantagem. O time é conhecido por sua força no ataque e por ter uma defesa sólida. Além disso, a experiência em competições internacionais pode ser um fator decisivo, já que o Galo tem um elenco que já disputou várias finais. Por outro lado, o Botafogo, com sua organização defensiva e um meio de campo eficiente, pode se destacar se conseguir controlar o ritmo do jogo. O fator emocional e a torcida, especialmente em um jogo decisivo, também podem influenciar.

Monumental de Núñez vai sediar a final da Libertadores (Foto: Divulgação/River Plate)

Antes de enfrentar o Atlético-MG numa possível final, o Botafogo começa a disputar a semifinal contra o Peñarol nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O Atlético-MG largou na frente e venceu o River Plate, por 3 a 0, na noite desta terça-feira (22), na Arena MRV.