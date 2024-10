Após goleada do Atlético-MG, Milito pede “pés no chão” em Buenos Aires

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)







Publicada em 23/10/2024 - 03:15

O torcedor alvinegro deu mais um passo importante rumo ao sonho da glória eterna. Por 3 a 0, o Atlético-MG atropelou o River Plate nesta terça-feira (22), na Arena MRV. Mesmo após a goleada, o técnico Gabriel Milito reconheceu a importância da vantagem, mas destacou a tradição do adversário jogando em casa.

- Pudemos abrir uma boa diferença, mas que não diz nada. Estamos felizes porque era feliz ganhar o primeiro jogo em casa, mas a definição será em Buenos Aires. Sei onde vamos, sei o que é o estádios do River com sua torcida, sei da mentalidade do Marcelo Gallardo, sei da qualidade dos jogadores. Somente tivemos uma boa atuação com um bom resultado, mas temos que seguir.

Em uma grande atuação do Galo, o ataque alvinegro foi o grande protagonista da partida, com mérito para o técnico argentino que escalou Deyverson de volta ao time titular. O camisa 9 não só balançou as redes duas vezes como também deixou Paulinho na cara do gol para fechar o triunfo por 3 a 0.

Milito elogiou a atuação do elenco e reconheceu que ainda há pontos para serem ajustados até a partida de volta.

- Acredito que nós temos muito para melhorar. Entendo que depois do resultado de hoje, a sensação de muitos torcedores é de confiança em nossa equipe. Somos um time competitivo, mas acho que podemos ser melhores. Não posso analisar apenas o resultado, mas o desempenho da equipe. A Copa Libertadores tem times qualificados e exige que a gente jogue bem. Fizemos uma boa partida contra o Fluminense, hoje com o River Plate. Estamos felizes por isso, mas agora será diante de uma equipe muito forte, que terá o apoio de sua torcida", destacou Gabriel Milito.

Atlético-MG 3 x 0 River Plate, na Arena MRV (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

50 jogos pelo Atlético

Nesta terça-feira (22), o treinador chegou ao jogo de número 50 sob o comando do time alvinegro. Milito já é o treinador argentino com mais jogos pelo Galo, e se consagrou como o argentino com a terceira maior permanência no cargo nos últimos 10 anos.

O técnico celebrou a marca pelo clube, e seguiu com a máxima de manter os pés no chão para alcançar a tão sonhada vaga na final.

- Nós vamos jogar como se estivesse 0 a 0. Não pode ser de outra maneira, se quisermos estar na final temos que competir pensando não na vantagem, mas sim em competir. Competir novamente e em um estádio muito difícil. Estou muito satisfeito com tudo o que temos feito, mas para completar outros 50 jogos, preciso fazer um bom trabalho - ressaltou.

O Galo viaja na próxima semana para enfrentar o River Plate em Buenos Aires, no Monumental de Nuñez, na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores.