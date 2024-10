Torcedores do Peñarol enfrentam polícia e causam depredação no Rio

Torcedores do Peñarol protagonizam confronto no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Rede Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 12:56 • Rio de Janeiro • Atualizada em 23/10/2024 - 13:58

Torcedores do Peñarol criaram cenas de terror na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O conflito aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (23), horas antes da partida da equipe uruguaia contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores. A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação.

Inicialmente a transmissão da Rede Globo, apontou que o início do confronto teria sido motivado após os torcedores do Peñarol avistarem torcedores do Flamengo na região. Contudo, uma outra hipótese foi gerada pela emissora durante a cobertura ao vivo, que apontou a origem do conflito após um roubo de celular. Até o momento, ainda não se sabe o verdadeiro motivo da confusão.

As cenas da batalha se estenderam pela orla do Rio de Janeiro e afetaram alguns banhistas e o transito na região. Além disso, alguns quiósques foram saqueados e destruídos. Mesas e cadeiras de plástico foram usadas como armas e escudos durante o confronto. Uma moto chegou a ser incendiada.

Ao todo, dois ônibus de torcedores do Penãrol estavam estacionados na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes durante o conflito. Ainda não há informações de feridos no confronto e nem quantos torcedores foram detidos. O batalhão de Polícia de Choque e o Corpo de Bombeiros foram acionados para agir na confusão.

A partida

O primeiro confronto da semifinal da Libertadores entre Botafogo e Peñarol acontece nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A expectativa é de um policiamento reforçado para a realização da partida após as cenas lamentáveis protagonizadas durante a tarde.

