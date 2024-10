Botafogo enfrenta o Peñarol na semifinal da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 12:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Artur Jorge terá a maior parte do elenco do Botafogo à disposição para enfrentar o Peñarol no primeiro jogo das semifinais da Libertadores. A bola rola às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

A tendência é de que Artur Jorge repita grande parte da escalação que vem sendo utilizada com ressalva na lateral esquerda. A dúvida é sobre quem será o titular: Cuiabano ou Alex Telles.

O retorno do zagueiro Bastos, que foi poupado contra o Criciúma, volta a formar dupla com Alexander Barboza. O único desfalque será o goleiro Gatito Fernández, que está suspenso por ter sido expulso no jogo de volta das quartas de final.

Com isso, o Botafogo deve ir a campo com: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus.

Bastos volta ao time titular contra o Peñarol (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Para enfrentar o Peñarol, o Botafogo precisou eliminar o São Paulo nas quartas de final. O Alvinegro superou o Tricolor Paulista nos pênaltis.

O Peñarol, por sua vez, eliminou o Flamengo. A equipe uruguaia venceu o Rubro-Negro no Maracanã e garantiu o empate no segundo jogo.