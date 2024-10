Campeão pelo Botafogo sobre o Peñarol crava classificado na Libertadores

Pela Libertadores, o Botafogo encara o Peñarol nesta quarta-feira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 23/10/2024

O ex-jogador do Botafogo, Sinval, falou em exclusividade ao Lance! e cravou quem será o classificado para a final da Libertadores entre o Alvinegro e o Peñarol. O ex-atacante foi campeão pelo Glorioso sobre o clube uruguaio na Copa Conmebol de 1993.

- Eu acho que amanhã nós fazemos uns 2 a 0, sabe? E lá (Uruguai) a gente acaba fazendo um 2 a 1. Mas amanhã a gente consegue um jogo bem compacto, um jogo bem forte. 2 a 0 a gente consegue fazer sim.

O ex-jogador celebrou o bom momento do Botafogo e demonstrou ter bastante expectativa com o título do time.

- Torço muito e espero que isso possa acontecer que eu tô certo. Tô contente demais por esse momento e espero que possa continuar até a final e sermos campeões. E o Botafogo, com certeza, é o favorito. Eu acho que o Peñarol, ele achou a maneira de jogar no jogo contra o Flamengo. O Peñarol não jogava dessa maneira. Eu tenho certeza que ele vai jogar da maneira que ele jogou contra o Flamengo. Bem fechadinho. Não só aqui no Nilton Santos, mas lá no Uruguai também. Porque o Diego sabe da limitação do time que ele tem. E o Botafogo vai ter que estar bem com os seus atacantes e fazer os gols quando (a chance) aparecer. E, para fazer o segundo, precisa saber que você vai fazer o primeiro, para não ter pressa.

Quando e que horas é o jogo?

O Botafogo entre em campo nesta quarta-feira (23), contra o Peñarol (URU), pela semifinal da Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta será no dia 30, em Montevidéu, também às 21h30.

