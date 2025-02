Bahia conhece adversário na Libertadores: veja classificados e resultados

A segunda fase da Copa Libertadores começou a definir os classificados e alguns confrontos para a terceira fase da competição. Os jogos aconteceram nesta terça (25) e quarta-feira (26). Ainda há equipes que se enfrentam na quinta-feira (27)

O Bahia, por exemplo, já conheceu quem enfrentará na próxima etapa. O time brasileiro jogará contra o Boston River, do Uruguai, que garantiu a classificação nesta quarta (26) após vencer o Ñublense por 1 a 0.

A Conmebol anunciou a data do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2025, que definirá os confrontos da próxima fase do torneio.

A divisão dos potes para o sorteio, baseada no ranking da Conmebol de 2024, dá a entender que Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo possam ser cabeças de chave. O sorteio será no próximo dia 17 de março, e cai em uma segunda-feira. No mesmo dia, acontecerá o sorteio das chaves da Copa Sul-Americana.

Vale lembrar que, pelo regulamento da competição, equipes de um mesmo país não podem ser sorteadas no mesmo grupo, a menos que uma delas venha da fase prévia. Só há a possibilidade de confrontos entre times brasileiros nesta fase de grupos. Corinthians e Bahia entram nesta questão. O Corinthians ainda aguarda resultado.

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja classificados e resultados

Terça-feira (26/2)

Deportes Iquique (2) 1 x 2 (1) Santa Fe

(Total agregado: 3 - 3, Deportes Iquique venceu nos pênaltis)

(2) 1 x 2 (1) Santa Fe (Total agregado: 3 - 3, Deportes Iquique venceu nos pênaltis) Alianza Lima (5) 1 x 2 (4) Boca Juniors

(Total agregado: 2 - 2, Alianza Lima venceu nos pênaltis)

(5) 1 x 2 (4) Boca Juniors (Total agregado: 2 - 2, Alianza Lima venceu nos pênaltis) Bahia 3 x 0 The Strongest

(Total agregado: 4 - 1, Bahia classificado)

Quarta-feira (27/2)

Ñublense 1 x 1 Boston River

(Total agregado: 1 - 2, Boston River classificado)

*Nota será atualizada conforme resultados