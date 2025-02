Cavani perde gol bizarro, e Boca Juniors cai nos pênaltis na Libertadores

Além da classificação do Bahia, que bateu o The Strongest por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, outras duas partidas foram realizadas na noite dessa terça-feira (25) válidas pelos jogos de volta da 2ª etapa da fase Preliminar da Libertadores. E o destaque ficou com a eliminação do Boca Juniors, que venceu o Alianza Lima por 2 a 1, mas sucumbiu nos pênaltis em plena La Bombonera. Com o resultado, o Boca deu adeus à Libertadores e também fica fora da Sul-Americana.

➡️Gol perdido por Cavani em eliminação do Boca Juniors na Libertadores choca web

Após perder por 1 a 0 na partida de ida, o Boca precisava no mínimo devolver o placar nessa terça para levar a decisão para os pênaltis. E deu a entender que conseguiria: logo aos 5 minutos, Trauco tentou interceptar a bola e empurrou contra o próprio gol, abrindo o placar para os argentinos. Mas, aos 18, Hernán Barcos cabeceou para empatar.

No segundo tempo, o Boca Juniors foi para o abafa. Mas a bem postada defesa do Alianza Lima, somada à falta de uma maior qualidade por parte dos argentinos, tornou a missão do Boca inglória. Ainda assim, Zenón colocou a equipe na frente novamente de cabeça, aos 13. E, no último lance do jogo, aos 53, Cavani furou na pequena área e perdeu aquele que seria o gol da classificação, levando a decisão da vaga para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, Guerrero, Gaibor, Trauco, Noriega e Lavandeira acertaram as cinco cobranças do Alianza Lima. Rojo, Cavani, Alarcón e Giménez também converteram, mas Velasco, no último tiro livre, chutou para a defesa de Viscarra.

Sem Boca Juniors, mas com Iquique na Libertadores

Depois de vencer o jogo de ida no Chile por 2 a 1, o Deportes Iquique precisava apenas empatar com o Santa Fe, na Colômbia, para avançar. Mas os colombianos devolveram o placar, com gols de Murillo e Mafla — Pino descontou. Nos pênaltis, Salinas e Soto marcaram para o Iquique, mas apenas Angelo Rodriguez converteu para o Santa Fe.

Na terceira fase, Alianza Lima e Deportes Iquique irão se enfrentar em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores.