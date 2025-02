Corinthians busca fim de tabu na Libertadores diante do Universidad Central

O Corinthians enfrenta o Universidad Central nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da Fase Preliminar 2 da Copa Libertadores. O clube alvinegro precisa vencer para avançar antecipadamente, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Nesta noite, o clube alvinegro busca quebrar um jejum na competição continental. O Corinthians não vence um jogo de mata-mata na Libertadores desde 2020. A última vez foi no triunfo por 2 a 1 sobre o Guaraní, do Paraguai, no dia 12 de fevereiro daquele ano, que culminou na eliminação da equipe na Pré-Libertadores.

O Timão havia perdido a primeira partida por 1 a 0, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Na época, o torneio ainda adotava a regra de gols fora de casa, e com o triunfo por 2 a 1 na Neo Química Arena, o Corinthians foi eliminado.

Desde então, a equipe participou de duas edições da competição, em 2022 e 2023. Na primeira citada, o clube alvinegro avançou até as quartas de final, sua melhor campanha no torneio desde o título de 2012. Nas oitavas, o Corinthians eliminou o Boca Juniors nos pênaltis após dois empates. Em seguida, sofreu duas derrotas para o Flamengo e acabou eliminado.

Em 2023, o Corinthians foi eliminado na primeira fase da competição em um grupo com Independiente del Valle, do Equador, Argentinos Juniors, da Argentina, e Liverpool, do Uruguai. O Timão ficou na terceira colocação e disputou a Copa Sul-Americana.

Em 2020, o Timão venceu o Guaraní, mas não avançou (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Corinthians pressionado

No jogo de ida, na última quarta-feira (19), as equipes empataram por 1 a 1, em Caracas, na Venezuela. Com isso, O Timão precisa vencer para avançar antecipadamente, em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

A equipe foi muito criticada pela atuação no primeiro jogo. O Timão mostrou superioridade técnica, mas não conseguiu garantir o resultado positivo. A Fiel ficou na bronca e espera mais ímpeto da equipe na Neo Química Arena. Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, prometeu uma postura mais agressiva.

➡️Fiel esgota ingressos e deve ampliar marca em decisão do Corinthians

— Quarta-feira, aqui dentro, tem que ser um inferno, e vai ser um inferno aqui dentro. O grupo vai responder da maneira que tem que responder, porque sabem o que podem dar, sabem o que valem e sabem o que está em jogo. É vida ou morte aqui, isso está muito claro. Volto a pedir desculpas ao torcedor, porque ele não merece isso. E isso que aconteceu não somos nós, e vocês vão ver quem realmente somos — disse o membro da comissão técnica.