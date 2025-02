Quanto vale a classificação na Libertadores? Entenda as contas

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (26) contra a Universidad Central, da Venezuela, em busca de uma vaga na terceira fase da Libertadores, a última antes da fase de grupos. Além do prestígio esportivo, a classificação no torneio também representa um impacto significativo nos cofres do clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Conmebol ainda não divulgou os valores de premiação para 2025, mas é possível ter uma ideia dos números com base na edição de 2024. A cada avanço no torneio, os clubes garantem quantias milionárias, tornando a Libertadores uma das competições mais lucrativas do continente.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

📊 Quanto os clubes ganham por cada fase?

A premiação da Libertadores aumenta conforme os times avançam no torneio. Em 2024, os valores distribuídos nas fases iniciais foram de:

Participação na Fase 2: US$ 500 mil (R$ 2,9 milhões) por equipe

(R$ 2,9 milhões) por equipe Participação na Fase 3: US$ 600 mil (R$ 3,5 milhões) por equipe

(R$ 3,5 milhões) por equipe Participação na fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17,2 milhões) por equipe

A tendência é que os valores sejam iguais ou maiores em 2025. Ou seja, caso avance para a próxima fase, o Corinthians adicionaria, pelo menos, mais US$ 600 mil ao seu faturamento. Se garantir vaga na fase de grupos, o valor acumulado chegaria ao mínimo US$ 4,1 milhões.

🏆 Premiação da Libertadores: quanto vale cada fase?

Os valores aumentam significativamente a partir do mata-mata, tornando a Libertadores uma fonte essencial de receita para os clubes sul-americanos. Em 2024, o campeão Botafogo faturou um total de US$ 33 milhões, por exemplo.

continua após a publicidade

Além do prêmio financeiro, a classificação também traz ganhos indiretos, como valorização do elenco, exposição internacional e novas oportunidades comerciais. Com isso, a disputa vai muito além do campo – e pode representar um grande impulso financeiro para os times que avançarem na competição.