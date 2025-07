Começa às 21h30min (de Brasília) desta quarta-feira (30), com a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, a nova maratona do Internacional. Serão nove jogos – podendo chegar a dez – em 32 dias. Ou um confronto a cada 3,5 dias. Os enfrentamentos serão por três competições: cinco pelo Campeonato Brasileiro; dois ou três pela Copa do Brasil; e dois pela Libertadores da América.

Esta será o terceiro período com jogos no meio e no final de semana em um intervalo pequeno. De 22 de janeiro a 16 de março, foram 12 partidas em 54 dias, uma a cada 4,5 dias. De 29 e março a 12 de junho, foram 20 confrontos em 766 dias, um a cada 3,8 dias.

Sequência começa com duas decisões

A sequência começa com duas decisões em três enfrentamentos. São os encontros com o Fluminense pelas oitavas da Copa do Brasil, nesta quarta e na próxima (6). Se passar, a agenda colorada ganhará mais uma data, no dia 27 de agosto, a ida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Antes do segundo jogo com o Tricolor Carioca, o Alvirrubro recebe o São Paulo, pelo Brasileirão. Depois, vai a Bragança Paulista pegar o Bragantino. Então, terá três partidas com o Flamengo. Duas pelas oitavas da Libertadores e uma, no meio dessas, na abertura o returno da competição nacional.

Para fechar a maratona, ainda enfrenta Cruzeiro, em Belo Horizonte, e Fortaleza, no Beira-Rio, pelo Brasileirão de novo.

Ideal seria uma semana de intervalo a cada três jogos

Conforme comentou o preparador físico do Inter, Paulo Paixão, com o Lance!, o ideal seria ter um intervalo de uma semana a cada três jogos.

– Para a preparação física, o controle dos desgastes e até para a questão mental, o ideal seriam três jogos, domingo, quarta e domingo, e uma semana de treinos de recuperação. No calendário atual, precisamos encontrar um equilíbrio de carga para não sobrecarregar os atletas. É quase uma mágica de controle de carga – explanou do alto dos seus 45 anos.

O calendário colorado