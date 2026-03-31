O planejamento deve começar 6 a 12 meses antes do torneio, devido a exigências burocráticas e o tempo de espera para vistos.

O visto B1/B2 dos EUA é crucial, pois facilita a entrada em Canadá e México, com o sistema 'FIFA Pass' priorizando o agendamento consular.

A Copa do Mundo de 2026 redefinirá a geografia do turismo esportivo ao ser sediada, pela primeira vez na história, por três nações simultaneamente. Entre 11 de junho e 19 de julho, Estados Unidos, Canadá e México compartilharão a organização de 104 partidas espalhadas por 16 cidades. Para os milhões de torcedores que planejam cruzar a América do Norte, no entanto, essa união impõe um desafio burocrático significativo. Como os três países mantêm soberania total sobre suas fronteiras, os brasileiros que desejam acompanhar o torneio precisarão navegar por um emaranhado de exigências consulares. A organização de um roteiro perfeito depende estritamente da compreensão exata das políticas de imigração locais. O Lance! faz um guia completo dos vistos para a Copa do Mundo de 2026.

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Ao contrário do modelo europeu, onde o passaporte garante livre circulação pelo Espaço Schengen, o bloco norte-americano não criou uma fronteira unificada para a competição e exigirá vistos para a Copa do Mundo 2026 normalmente. Cada etapa da viagem exige uma autorização específica, transformando o visto de turismo dos Estados Unidos (categoria B1/B2) na principal ferramenta estratégica do viajante. Além de permitir a entrada nas 11 cidades-sede americanas — onde ocorrerá a esmagadora maioria dos jogos e toda a fase de mata-mata a partir das quartas de final —, a posse do documento americano ativo gera isenções automáticas ou facilitações para o ingresso em território mexicano e canadense.

Ciente do risco de um colapso no sistema de aprovações devido à demanda gerada pelo campeonato, o governo federal dos Estados Unidos implementou o sistema "FIFA Pass". Trata-se de uma força-tarefa diplomática desenhada para isolar os torcedores da fila de turismo convencional, que chegou a registrar tempos de espera superiores a 400 dias nos consulados brasileiros nos últimos anos. Por meio dessa plataforma, o cruzamento de dados com a bilheteria da Fifa garante que os portadores de ingressos oficiais recebam tratamento prioritário no agendamento consular, reduzindo drasticamente o tempo de processamento.

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Para quem pretende incluir as sedes canadenses (Toronto e Vancouver) e mexicanas (Cidade do México, Guadalajara e Monterrey) no roteiro, o cronograma de emissão é igualmente rigoroso. O Canadá oferece dois caminhos legais distintos: uma autorização eletrônica rápida e barata para passageiros aéreos com histórico de vistos, ou o processo tradicional e demorado de análise consular para os demais cenários. O México, por sua vez, optou pela flexibilidade, dispensando o visto físico de cidadãos brasileiros que já tenham recebido o crivo de segurança migratória dos Estados Unidos, da Europa ou do próprio Canadá.

O planejamento de uma travessia limpa e sem restrições exige que o torcedor inicie suas aplicações consulares com meses de antecedência, considerando os intervalos logísticos para a entrega dos passaportes em sua residência. Entender a malha viária, cruzar informações com os pacotes oficiais de hospedagem e priorizar a diplomacia americana são os passos fundamentais para garantir presença na maior operação de logística desportiva da história do continente.

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Vistos para a Copa do Mundo 2026

A crise consular americana e o sistema de prioridade do FIFA Pass

A obtenção do visto B1/B2 para turismo e negócios nos Estados Unidos sofreu com atrasos históricos na primeira metade da década. No auge da crise de demanda, o Consulado de São Paulo registrou uma fila de espera que atingiu 491 dias apenas para o agendamento da primeira entrevista presencial. Para evitar que os gargalos de imigração esvaziassem os estádios durante a Copa do Mundo, a administração de Washington articulou, em conjunto com a Fifa, o sistema prioritário denominado "FIFA Pass".

Esse mecanismo criou um corredor de processamento expresso exclusivamente voltado para o torneio de 2026. A operação exige que o torcedor adquira seus ingressos de forma nominal por meio dos canais oficiais do evento. Uma vez confirmada a compra, a integração dos bancos de dados emite uma credencial digital que autoriza o cidadão a acessar uma agenda consular paralela. No Brasil, essa iniciativa reduziu o tempo de espera dos agendamentos prioritários para a faixa de 45 a 60 dias úteis.

Para sustentar a eficiência desse corredor até o encerramento do evento esportivo, o Departamento de Estado americano injetou mais de 500 novos oficiais consulares em missões localizadas em países de alta demanda de ingressos, incluindo o Brasil. A taxa de solicitação (conhecida como MRV) permanece inalterada em US$ 185, e o procedimento mantém as etapas tradicionais: preenchimento digital do formulário DS-160, coleta de biometria no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) e a entrevista conclusiva presencial.

Tempo de espera reduzido: O sistema FIFA Pass corta a fila consular de meses para cerca de 45 a 60 dias mediante a apresentação de ingressos válidos.

O sistema FIFA Pass corta a fila consular de meses para cerca de 45 a 60 dias mediante a apresentação de ingressos válidos. Custo fixado: A taxa MRV governamental para o processo da categoria B1/B2 americano custa US$ 185.

A taxa MRV governamental para o processo da categoria B1/B2 americano custa US$ 185. Vantagem estratégica: Aprovar a entrada nos EUA deve ser a prioridade número um do planejamento, pois essa chancela afeta a burocracia dos outros países.

As exigências do Canadá: Autorização Eletrônica (eTA) ou Visto de Visitante (TRV)

O modelo migratório implementado por Ottawa prioriza a automação baseada na análise de risco prévia. Cidadãos brasileiros que desejam acompanhar os jogos em Toronto ou Vancouver devem prestar extrema atenção ao modal de transporte escolhido para ingressar no país. O Canadá oferece duas soluções jurídicas para a entrada: o Visto de Visitante tradicional (Temporary Resident Visa - TRV) ou a ágil Autorização Eletrônica de Viagem (eTA).

A Autorização Eletrônica (eTA) é um procedimento inteiramente virtual que custa apenas 7 dólares canadenses e costuma ser processado pelo sistema de imigração em questão de minutos. Contudo, essa facilidade exige o cumprimento de dois critérios inegociáveis: o torcedor precisa chegar ao território canadense unicamente em voos comerciais, e deve obrigatoriamente possuir um visto americano de não imigrante válido ou atestar a emissão de um visto canadense nos últimos dez anos.

Aqueles que não cumprirem as exigências do eTA, ou que planejarem cruzar a fronteira canadense por vias terrestres — como dirigir de Nova York até Toronto ou embarcar na malha ferroviária —, perderão o benefício da via expressa. Nestes casos, a legislação exige a submissão antecipada ao Visto de Visitante (TRV), que demanda o pagamento de taxas em torno de 100 dólares canadenses, coleta obrigatória de biometria e envolve um prazo médio de análise legal que orbita em torno de 42 dias úteis.

Vantagem aérea (eTA): Custa apenas 7 dólares canadenses e é emitida rapidamente, desde que o viajante tenha um visto americano válido e chegue de avião. Atenção nas estradas: Fronteiras terrestres e marítimas com o Canadá não aceitam o eTA, obrigando o turista a obter o Visto de Visitante (TRV) impresso. Análise demorada: O processo padrão para a emissão do TRV canadense exige coleta de biometria e pode levar mais de um mês para aprovação.

O controle de fronteiras do México: FMM e as isenções por terceiros países

Encarregado de sediar 13 confrontos em três capitais regionais e responsável pela grande cerimônia de abertura no histórico Estádio Azteca, o México estabeleceu um protocolo de entrada altamente favorável ao turista brasileiro para o período da Copa. O governo federal eliminou grande parte dos atritos diplomáticos recentes ao estabelecer que a checagem de segurança já efetuada por potências aliadas possui validade técnica imediata em seus portos de entrada.

O cidadão brasileiro portador de um visto válido e impresso no passaporte emitido pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pelo Japão, pelo Reino Unido ou por qualquer país integrante do Espaço Schengen europeu fica legal e tacitamente isento de solicitar o visto mexicano. Essa dispensa garante autorização imediata para turismo esportivo, visitas de curta duração ou conexão de voos nos aeroportos daquele país.

Ao desembarcar, independentemente da isenção, o viajante deve preencher e apresentar a Forma Migratória Múltipla (FMM), um documento de controle interno e estatístico que recolhe as informações sobre o tempo de permanência no país. Essa taxa turística (que custa aproximadamente US$ 40 quando não está diluída na tarifa das passagens aéreas comerciais) assegura uma estadia legal máxima de até 180 dias ininterruptos.

Isenção garantida: Portar um visto ativo dos Estados Unidos ou do Canadá desobriga o turista brasileiro de solicitar a permissão consular mexicana. Documento de entrada: O preenchimento da Forma Migratória Múltipla (FMM) permanece obrigatório no controle do aeroporto ou nas fronteiras terrestres. Conexões liberadas: A isenção também cobre de forma integral as exigências técnicas para os passageiros que farão escalas de voo pelo território mexicano.

Cronograma tático e os custos consolidados para a jornada dos vistos para a Copa do Mundo 2026

A logística burocrática para a emissão de permissões de viagem segue um efeito dominó de aprovações. É um erro grave tentar iniciar as submissões documentais pelas plataformas consulares do México e do Canadá simultaneamente à dos Estados Unidos. O fluxo estratégico perfeito exige que o torcedor concentre toda a energia financeira inicial e a coleta de dados de turismo na entrevista do visto americano.

Uma vez que a imigração dos Estados Unidos carimbar a aprovação, as portas para a Autorização Eletrônica (eTA) do Canadá estarão abertas por via aérea e a isenção do visto para o México passará a valer automaticamente. O processo de emissão completo demanda um provisionamento orçamentário médio em torno de US$ 300 (englobando as taxas do sistema MRV americano e da FMM mexicana), sem contabilizar as despesas logísticas com eventuais voos internos no Brasil para a realização da coleta biométrica no CASV.

O início do planejamento diplomático deve ocorrer com o mínimo de seis a doze meses de antecedência do voo planejado. Essa janela de segurança de longo prazo protege o turista contra eventuais atrasos postais na entrega do passaporte finalizado e resguarda o indivíduo permitindo uma nova tentativa de entrevista caso um oficial imigratório decida recusar a primeira emissão por conta da falta de vínculos consistentes apresentada pelo solicitante.