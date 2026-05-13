'Craque': de onde vem o termo? Entenda a origem

No mundo do futebol, o termo 'craque' é amplamente utilizado para descrever jogadores de talento excepcional, capazes de decidir partidas e encantar torcedores no futebol nacional. Mas você já se perguntou de onde vem essa palavra tão presente no vocabulário esportivo? O termo craque vem de onde? A origem do termo remonta a influências históricas e culturais que transcendem o esporte, mostrando como a linguagem evolui e se adapta ao contexto em que está inserida. O Lance! te conta a origem do termo 'craque'.

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'Craque': de onde vem o termo?

A palavra 'craque' tem origem no inglês "crack", que significa algo excepcional, brilhante ou de destaque. O termo foi adotado em vários idiomas, incluindo o português, para designar pessoas com habilidades extraordinárias em diversas áreas, não apenas no futebol. Na Inglaterra do século XIX, por exemplo, 'crack' era usado para descrever cavaleiros habilidosos em corridas de cavalos e, posteriormente, atletas em geral.

Com a popularização do futebol na América do Sul, especialmente no Brasil, o termo passou a ser associado diretamente aos jogadores que se destacavam por sua técnica apurada, visão de jogo e capacidade de decidir partidas. Tornou-se, assim, sinônimo de ídolos do esporte, especialmente em um país que respira futebol.

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'Craque' no futebol brasileiro

No Brasil, o termo ganhou força durante as décadas de 1930 e 1940, quando o futebol começou a se profissionalizar e jogadores como Leônidas da Silva e Domingos da Guia se destacaram como ícones do esporte. Desde então, a palavra 'craque' passou a ser utilizada para identificar jogadores fora do comum, aqueles que têm a capacidade de mudar o rumo de uma partida com um único toque na bola.

O futebol brasileiro, conhecido por sua ginga e criatividade, sempre produziu uma quantidade abundante de craques. Nomes como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar são frequentemente mencionados como exemplos de jogadores que transcendem o jogo e personificam o significado do termo.

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A evolução do significado

Com o passar dos anos, 'craque' deixou de ser apenas uma palavra associada ao talento técnico e passou a englobar características como liderança, inteligência tática e carisma dentro e fora de campo. Atualmente, o termo é usado tanto por comentaristas esportivos quanto por torcedores para descrever jogadores de todas as posições, desde goleiros até atacantes, que demonstram excelência em suas funções.

No entanto, a palavra também se popularizou fora do futebol, sendo utilizada para elogiar profissionais de diversas áreas, como músicos, escritores e artistas, evidenciando sua origem como um sinônimo de excelência.

Por que o termo persiste?

A permanência do termo 'craque' no vocabulário esportivo brasileiro reflete a paixão do país pelo futebol e a necessidade de reconhecer aqueles que se destacam. Em um ambiente em que o talento individual é tão valorizado, a palavra sintetiza o respeito e a admiração por jogadores que fazem história nos gramados.

Além disso, o termo carrega consigo um senso de nostalgia, remetendo a uma época em que o futebol era visto como arte e os craques eram os grandes protagonistas desse espetáculo.