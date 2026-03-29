A Copa do Mundo da Fifa é reconhecidamente a competição esportiva de maior prestígio no planeta, mobilizando bilhões de espectadores a cada quatro anos. Ao longo de suas 22 edições, disputadas ininterruptamente (salvo durante a Segunda Guerra Mundial) desde 1930, o torneio consolidou uma elite extremamente restrita no topo de seu pódio. Apenas oito nações conseguiram o feito de levantar a taça, formando um grupo seleto liderado de forma isolada pelo Brasil, que detém cinco títulos globais. O Lance! apresenta o ranking histórico da Copa do Mundo.

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Logo atrás da hegemonia brasileira, o pelotão europeu de elite é encabeçado por Alemanha e Itália, que possuem quatro conquistas cada. O sucesso esportivo recente catapultou a Argentina ao terceiro posto histórico, somando três troféus após a vitória no Catar, em 2022. Completam o grupo de vencedores a França e o Uruguai, com dois campeonatos, e Inglaterra e Espanha, que celebraram o título uma única vez. Essa concentração de poder reflete o domínio técnico de apenas dois continentes, com a Europa e a América do Sul dividindo 100% das conquistas.

O campeonato, idealizado por Jules Rimet em 1928, transcendeu sua vocação original para se tornar uma poderosa ferramenta econômica e geopolítica. As nações anfitriãs realizam investimentos bilionários em infraestrutura de estádios, mobilidade urbana e segurança para conseguir suportar a massa turística gerada pela competição. Essa evolução exigiu que a Fifa modificasse as regras e o tamanho do torneio para abraçar a expansão do futebol e garantir o aumento dos direitos de transmissão.

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Essa adaptação atinge seu clímax a partir do ciclo de 2026, com o torneio sendo sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá. Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo abandonará o clássico formato de 32 seleções para abrigar 48 participantes, alterando radicalmente o regulamento de chaves e o sistema de mata-mata. A expansão não apenas eleva o volume de jogos na televisão, mas democratiza o acesso de federações da África, da Ásia e da Oceania às fases decisivas.

Para os jogadores e comissões técnicas, o Mundial moderno exige um preparo físico sem precedentes. Quem desejar chegar à grande final enfrentará um caminho mais longo e desgastante. Compreender o legado e o formato de disputa da Copa do Mundo permite dimensionar o desafio logístico de ser campeão perante a gigantesca evolução tática e comercial que molda o futebol no século XXI.

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Ranking histórico da Copa do Mundo

A gênese do Mundial, a era Jules Rimet e o troféu atual

O projeto da Copa do Mundo nasceu durante a gestão de Jules Rimet, que obteve a aprovação da Fifa durante um congresso em Amsterdã no ano de 1928. O torneio inaugural ocorreu no Uruguai, em 1930, homenageando o centenário da independência do país, que ainda carregava o peso de dois ouros olímpicos recentes no futebol. Após uma interrupção nas décadas de 1940 devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial, o torneio retornou em 1950, no Brasil, edição marcada pelo trágico Maracanazo, quando o Uruguai sagrou-se bicampeão diante de quase 200 mil torcedores.

Nas edições iniciais, o país vencedor recebia a Taça Jules Rimet, sob uma regra que estipulava a posse definitiva do artefato à primeira seleção que conquistasse o tricampeonato. O Brasil atingiu esse feito em 1970, liderado por Pelé, no México, levando a taça para casa em caráter permanente após golear a Itália por 4 a 1.

A partir de 1974, a Fifa encomendou um novo troféu, esculpido em ouro maciço de 18 quilates, medindo 36,8 centímetros e pesando pouco mais de 6 quilos. A nova regra é clara: a entidade proíbe que qualquer nação retenha o objeto original de forma definitiva, não importa quantas vezes vença. Os campeões atuais erguem a taça verdadeira no estádio e, em seguida, recebem uma réplica oficial banhada a ouro, enquanto a peça original retorna aos cofres da federação em Zurique, gravada com o nome do país vitorioso em sua base.

A posse da Jules Rimet: O Brasil conquistou o direito de guardar a primeira taça da história de forma definitiva após vencer os mundiais de 1958, 1962 e 1970.reddit+1

O Brasil conquistou o direito de guardar a primeira taça da história de forma definitiva após vencer os mundiais de 1958, 1962 e 1970.reddit+1 O troféu moderno: Desde 1974, a taça de ouro maciço da Fifa não é entregue de modo definitivo a nenhum país, mantendo-se como propriedade restrita da entidade organizadora.

O regulamento e a transição histórica para 48 seleções em 2026

O estatuto da competição segue as regras universais da International Football Association Board (IFAB), estipulando partidas de 90 minutos regulamentares. Na fase inicial, o sistema de pontuação garante três pontos pela vitória, um pelo empate e zero em caso de derrota. Em situações de igualdade nas chaves, a Fifa determina que o saldo de gols é o critério principal para definir o avanço das equipes, seguido pelo número de gols marcados e pelos confrontos diretos.​

O formato de disputa passou por uma expansão histórica para a edição de 2026. A organização abandonou o modelo de 32 equipes para abraçar 48 seleções. Nessa nova configuração, os participantes são divididos em 12 grupos compostos por quatro times. Avançam para a fase eliminatória os dois melhores colocados de cada chave e os oito melhores terceiros colocados no geral, iniciando uma fase de mata-mata inédita, chamada de "Rodada de 32".

Essa alteração estrutural eleva o total do calendário do evento para 104 partidas, em comparação aos 64 jogos da Copa do Catar, exigindo elencos mais profundos. Com a criação dessa fase extra no mata-mata, os finalistas de 2026 terão de disputar oito confrontos até o levantamento da taça, aumentando drasticamente a carga de estresse físico sobre os jogadores. Nas fases eliminatórias, em caso de empate, permanece a regra da prorrogação com dois tempos de 15 minutos e a decisão em cobranças de pênaltis, se necessário.

O novo tamanho do torneio: Com 48 seleções alocadas em 12 grupos, a Copa do Mundo de 2026 registrará um volume inédito de 104 partidas disputadas em menos de 40 dias.espn+1 O longo caminho até a final: O chaveamento do novo formato exige que o país campeão supere oito partidas para erguer o troféu, inserindo um degrau extra de mata-mata (a Rodada de 32).​

As exigências de infraestrutura da Fifa e as cidades-sede

Para suportar o gigantismo do campeonato, a Fifa impõe diretrizes técnicas bastante rigorosas aos governos interessados. Os estádios que recebem os jogos precisam oferecer capacidades mínimas preestabelecidas: exigem-se arenas com capacidade para pelo menos 40 mil pessoas nas fases iniciais, enquanto os palcos desenhados para as semifinais e a grande final não podem abrigar menos que 80 mil torcedores sentados. A infraestrutura atrelada requer gramados naturais impecáveis e alta capacidade tecnológica para a operação de fibra ótica das transmissões e a instalação das dezenas de câmeras do VAR.

O ciclo de 2026 marca a primeira vez que o campeonato abraça três países, criando rotas complexas de deslocamento aéreo. Os jogos estão distribuídos estrategicamente pelos Estados Unidos, que cedeu 11 cidades e sediará 78 confrontos; pelo México, que utilizará arenas em três cidades (com um total de 13 jogos); e pelo Canadá, responsável pelos últimos 13 confrontos em duas localidades litorâneas. O auge do evento já tem palco reservado: a grande decisão está agendada para o MetLife Stadium, na região de Nova Jersey, com vista para o horizonte de Nova York.​

A tri-sede pioneira: Estados Unidos, México e Canadá dividem, pela primeira vez na história da Fifa, o complexo encargo logístico de receber as 48 delegações classificadas. Estádios gigantescos: A entidade exige estádios colossais com no mínimo 80 mil lugares para o principal jogo do evento, critério atendido pela região metropolitana de Nova York no ciclo atual.

Ranking histórico da Copa do Mundo e a lista das 22 finais já disputadas

No alto do ranking histórico da Copa do Mundo, o Brasil repousa como a única nação a disputar todas as edições do campeonato, traduzindo essa assiduidade em cinco títulos globais conquistados em continentes diferentes. A lista de campeões evidencia o poder tático do futebol europeu e o talento bruto do futebol sul-americano, os únicos territórios capazes de vencer as finais em mais de noventa anos de história.

O quadro de troféus, atualizado até o torneio de 2022, obedece a seguinte distribuição hierárquica:

1 . Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 2 . Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014) 3 . Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006) 4 . Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022) 5 . França: 2 títulos (1998, 2018) 6 . Uruguai: 2 títulos (1930, 1950) 7 . Espanha: 1 título (2010) 8 . Inglaterra: 1 título (1966)

Historicamente, as 22 finais documentam a evolução das superpotências esportivas. A lista de vitórias narra campanhas memoráveis, consolidando as lendas do esporte e registrando os placares históricos das decisões: