'Vantagem no futebol': entenda quando pode e não pode
Saiba como funciona a regra de 'vantagem no futebol' e quando pode ser aplicada.
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A regra de 'vantagem no futebol' é um dos aspectos mais dinâmicos e estratégicos do esporte. Permitindo que o jogo continue mesmo após uma infração, ela dá prioridade à fluidez da partida e ao benefício do time que sofreu a falta. Apesar de parecer simples, sua aplicação exige decisões rápidas e precisas dos árbitros, considerando o contexto da jogada e as chances reais de ganho para a equipe prejudicada. O Lance! te explica como funciona a regra de 'vantagem no futebol', quando ela é aplicada e as situações em que não pode ser usada.
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O que é a regra de 'vantagem no futebol'?
A regra de vantagem permite que o árbitro deixe de interromper a partida imediatamente após uma falta ou infração, desde que o time que sofreu a falta possa tirar proveito da continuidade do jogo.
Essa decisão busca evitar a interrupção desnecessária da partida, preservando a fluidez e, muitas vezes, criando oportunidades ofensivas para o time prejudicado.
Exemplo prático:
Um jogador é derrubado, mas a bola permanece com seu time em uma posição vantajosa de ataque. O árbitro sinaliza vantagem e permite que o jogo continue.
Quando a vantagem pode ser aplicada?
A vantagem é aplicada em situações onde a continuidade da jogada beneficia a equipe que sofreu a falta. Alguns exemplos incluem:
- Jogada ofensiva: Quando o time está próximo ao gol adversário ou em um contra-ataque promissor.
- Controle de bola: Quando o time mantém a posse em uma posição que favorece sua estratégia.
- Faltas leves: Infrações que não prejudicam diretamente o andamento da jogada.
O árbitro sinaliza a vantagem com os braços estendidos para frente, indicando que a jogada segue sem interrupção.
Quando a vantagem não pode ser usada?
Existem situações em que a regra de vantagem não é aplicada, como:
- Faltas graves: Infrações que colocam a integridade física do jogador em risco, como agressões ou entradas violentas.
- Impedimento: A vantagem não pode ser aplicada em casos de impedimento, pois a jogada é considerada inválida.
- Cartões: Caso a equipe que tenha sofrido a falta tenha uma chance clara de gol (caso de um contra-ataque), o árbitro da a vantagem e aplica o cartão posteriormente.
Como a vantagem impacta o jogo?
A aplicação correta da vantagem pode transformar completamente o andamento de uma partida:
- Aproveitamento ofensivo: Times podem criar jogadas de perigo e marcar gols em lances que seriam interrompidos sem a regra.
- Equilíbrio tático: Árbitros garantem que o time prejudicado tenha a oportunidade de tirar proveito real da jogada.
- Pressão sobre o árbitro: A decisão de aplicar ou não a vantagem requer avaliação rápida e precisa, podendo gerar polêmicas.
Curiosidades sobre a regra de vantagem no futebol
- Origem histórica: A regra foi introduzida para evitar interrupções excessivas e tornar o jogo mais atrativo para o público.
- Erro comum: Muitas vezes, torcedores confundem situações em que a vantagem não pode ser aplicada, como em lances de impedimento.
- VAR no apoio: O árbitro de vídeo (VAR) pode revisar lances após a aplicação da vantagem para garantir que decisões cruciais, como aplicação de cartões, sejam tomadas corretamente.
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