VAR terá novos critérios de intervenção e a logística das seleções será desafiada pela exaustão e critério de desempate.

A edição de 2026 da Copa do Mundo ficará marcada nos livros de história como a maior transformação técnica já realizada no torneio da Fifa desde 1998. Ao desembarcar simultaneamente nos Estados Unidos, México e Canadá, a competição rompe com o clássico modelo de 32 seleções, introduzindo um formato gigantesco projetado para abrigar 48 equipes. Essa expansão afeta não apenas a duração do campeonato — que saltou para 39 dias corridos de atividades intensas —, mas altera profundamente as leis que ditam a classificação e as punições disciplinares dentro das quatro linhas.​ O Lance! explica o sistema de disputa e as regras oficiais da Copa do Mundo 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Inicialmente, a entidade máxima do futebol estudou dividir o inchaço de participantes em grupos compostos por apenas três times. Contudo, essa ideia foi rapidamente arquivada pelo receio de abrir margem para manipulações de resultados e "jogos de compadres" na última rodada da chave. A solução oficial, chancelada por unanimidade, organizou o torneio em 12 grupos formados por quatro seleções cada. O inchaço fez o número absoluto de partidas saltar drasticamente de 64 para 104 confrontos televisionados.

Essa reconfiguração matemática exige a introdução de uma fase eliminatória completamente inédita. Diferentemente das últimas décadas, em que o avanço das chaves levava diretamente às oitavas de final, a Copa de 2026 forçará os classificados a passarem pela "Rodada de 32" (os antigos 16 avos de final). Com isso, para alcançar a cobiçada glória esportiva e o levantamento da taça, as equipes finalistas terão de provar sua resiliência e estofo atlético sobrevivendo a uma maratona de oito partidas, uma a mais do que o formato convencional exigia

continua após a publicidade

A evolução também chegou para a tecnologia de arbitragem. O uso do VAR foi autorizado a intervir em novas situações vitais para a saúde da partida. A partir desta edição, a comissão de arbitragem por vídeo tem permissão legal para interferir nas marcações de campo e avisar o juiz em casos de segundas aplicações de cartão amarelo — que gerariam uma expulsão direta —, caso identifique que a infração assinalada foi inexistente ou decorrente de simulação óbvia por parte do atleta adversário

As comissões técnicas das seleções agora enfrentam o desafio de adaptar seus elencos não apenas aos confrontos em campo, mas à exaustão atrelada ao novo regulamento. Compreender os critérios de desempate, os pesos dos cartões e os meandros do chaveamento tático é o primeiro passo para não ser surpreendido na logística implacável do Mundial norte-americano.

continua após a publicidade

O sistema de disputa e as regras oficiais da Copa do Mundo 2026

O formato dos grupos e o sistema de pontuação

A largada da Copa do Mundo é pautada por uma fase classificatória rigorosa, onde as 48 seleções são divididas uniformemente nos 12 grupos oficiais. Durante esta etapa preliminar, o sistema internacional de contagem de pontos é mantido de forma inalterada: cada vitória acrescenta três pontos à campanha do país, o empate assegura a manutenção de um ponto e as derrotas não geram qualquer compensação na tabela.

Nesse novo desenho estendido, garantir o avanço exige foco nos confrontos diretos. A Fifa determinou que se classificam automaticamente as duas equipes de melhor rendimento pontual de cada chave, preenchendo as primeiras 24 posições do mata-mata. As oito vagas restantes para completar a Rodada de 32 serão distribuídas através de uma repescagem estatística técnica, premiando os oito melhores terceiros colocados no somatório geral de todos os grupos.as+2

12 grupos iniciais: As nações jogarão obrigatoriamente três partidas na fase inicial contra os rivais de sua própria chave.​

As nações jogarão obrigatoriamente três partidas na fase inicial contra os rivais de sua própria chave.​ Vagas garantidas: As posições de liderança e de vice-liderança conferem a passagem direta para a próxima fase.​

As posições de liderança e de vice-liderança conferem a passagem direta para a próxima fase.​ A força da repescagem: Os oito países que fizerem a melhor pontuação alcançando a terceira posição da chave ganham sobrevida no torneio.​

Os rigorosos critérios técnicos e disciplinares de desempate

O sistema de três jogos curtos eleva massivamente a probabilidade de igualdades matemáticas ao final da rodada de grupos. Quando duas ou mais delegações concluem essa fase ostentando o mesmo número de pontos, a Fifa executa um sistema de filtragem de desempate que prioriza essencialmente a eficiência da produção ofensiva.​

O primeiro filtro aplicado de forma universal é o saldo de gols alcançado durante todas as três rodadas jogadas. Se o empate persistir entre os envolvidos, o comitê organizador avança para a contagem simples de gols a favor marcados ao longo dos jogos da chave. Caso as métricas ofensivas continuem igualadas de forma espelhada, a Fifa recorrerá aos resultados do embate direto ocorrido entre as seleções empatadas. Esgotadas todas as opções ligadas aos acertos com a bola nos pés, as punições por faltas entram na conta, usando o cálculo do Fair Play esportivo — que reduz a pontuação virtual do time que mais acumulou cartões amarelos e vermelhos na fase — antes da convocação de um último sorteio.

A força do saldo: O saldo de gols desponta como a defesa matemática mais importante e o primeiro grande diferencial da disputa.​ Peso do confronto: O desempenho e o resultado estrito alcançado durante o choque direto entre as seleções igualadas ganham poder de veto. Disciplina tática: Os critérios de comportamento esportivo penalizam as seleções que acumulam suspensões ou altos volumes de cartões vermelhos e amarelos.​

As fases de mata-mata, prorrogação e os pênaltis decisivos

As partidas que exigem um único sobrevivente sofrem uma alteração na rotina do relógio do árbitro central. Toda fase eliminatória (que agora inclui os inéditos 16 avos de final, além das oitavas, quartas, semifinais e a aguardada finalíssima) opera sob a lei inegociável da morte súbita, exigindo um vencedor claro após o encerramento do apito final.​

Se os dois combinados esportivos terminarem em igualdade nos 90 minutos tradicionais, o regulamento técnico determina a aplicação imediata da prorrogação. Esse período adicional exaure as linhas do campo em dois tempos extras, ininterruptos e sequenciais, de exatos 15 minutos de duração cada. Permanecendo o empate, a última etapa decisiva exige nervos de aço e a partida será invariavelmente selada por meio de disputas de cobranças alternadas de pênaltis até o esgotamento.​