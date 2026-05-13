A história de Jairzinho no Botafogo; jogos, gols e estatísticas

Na Copa do Mundo de 1970, Jairzinho fez history ao marcar em todos os sete jogos jogados pelo Brasil.

É considerado um dos grandes artilheiros do clube e atuou como ponte entre gerações, assumindo protagonismo após Garrincha.

Jairzinho, o Furacão, foi ídolo do Botafogo, marcando 125 a 189 gols em 289 partidas entre 1961 e 1974.

Jairzinho, Jair Ventura Filho, nasceu no Rio de Janeiro em 25 de dezembro de 1944 e construiu uma das trajetórias mais completas e simbólicas da história do futebol brasileiro. Revelado pelo Botafogo, tornou-se ídolo do clube, protagonista da Seleção Brasileira e personagem central do título mundial de 1970. O Lance! conta a história de Jairzinho no Botafogo.

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Sua história com o Botafogo não começa como craque, mas como observador privilegiado. Ainda adolescente, Jairzinho foi gandula em General Severiano, convivendo diariamente com nomes como Garrincha, Didi, Nilton Santos, Amarildo e Quarentinha. Ali, absorveu fundamentos, comportamento competitivo e identidade vencedora.

Quando assumiu o protagonismo, não o fez de maneira tímida. Forte fisicamente, veloz, explosivo e com faro de gol, Jairzinho transformou-se rapidamente em atacante completo, capaz de jogar pelos lados, infiltrar pelo meio e decidir partidas grandes. Seu estilo era direto, agressivo e implacável.

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No Botafogo, foi herdeiro de uma geração lendária e também ponte para outra. Na Seleção, tornou-se eterno. Poucos jogadores conseguiram unir clube e país de forma tão marcante quanto o Furacão.

A história de Jairzinho no Botafogo

Da base ao time principal: o surgimento do Furacão

Jairzinho chegou ao Botafogo ainda garoto, integrando as categorias de base no fim da década de 1950. Em pouco tempo, destacou-se nos juvenis e foi tricampeão da categoria entre 1961 e 1963, período em que já chamava atenção pela força física incomum e maturidade competitiva.

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A estreia no time principal aconteceu em meio à era mais rica do clube. O jovem atacante passou a conviver em campo com alguns dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o que acelerou seu processo de amadurecimento técnico e tático.

Em 1963, Jairzinho assumiu espaço no Campeonato Carioca e começou a aparecer também em convocações para a Seleção Brasileira, incluindo a campanha vitoriosa nos Jogos Pan-Americanos de 1963, disputados em São Paulo. Aquela conquista foi, segundo o próprio jogador, decisiva para projetá-lo nacionalmente.

Jogos, gols e números pelo Botafogo

Entre 1961 e 1974, Jairzinho disputou aproximadamente 289 partidas pelo Botafogo e marcou entre 125 e 189 gols, dependendo do critério estatístico utilizado. A variação ocorre porque, na época, excursões internacionais e torneios amistosos tinham enorme relevância esportiva e eram contabilizados de formas diferentes por historiadores.

Independentemente do recorte, os números confirmam Jairzinho como um dos grandes artilheiros da história alvinegra. Atuando principalmente como ponta-direita, mas também como atacante central em alguns momentos, manteve média ofensiva alta ao longo de mais de uma década.

Além dos gols, contribuiu com assistências, pressão defensiva e liderança ofensiva. Era um jogador de grandes jogos, especialmente em clássicos e decisões, como demonstrou repetidamente contra o Flamengo e em competições nacionais.

O Botafogo pós-Garrincha e a afirmação de Jairzinho como líder

Com o declínio físico de Garrincha, Jairzinho assumiu naturalmente o protagonismo ofensivo do Botafogo. A transição não foi apenas técnica, mas simbólica. O clube manteve sua identidade ofensiva, agora baseada em potência, velocidade e imposição física.

Ao lado de nomes como Gérson, Paulo Cézar Caju, Roberto Miranda e Rogério, Jairzinho liderou uma equipe que seguiu dominante no cenário nacional e extremamente respeitada em excursões internacionais pela Europa e América Latina.

O título brasileiro de 1968 e os bicampeonatos cariocas de 1967 e 1968 consolidaram essa geração como uma das mais fortes da história do clube, rivalizando em impacto apenas com o Santos de Pelé no mesmo período.

Copa do Mundo de 1970: o feito eterno

Se no Botafogo Jairzinho já era ídolo, foi na Copa do Mundo de 1970 que se tornou imortal. No México, alcançou um feito único: marcou gols em todos os sete jogos disputados pelo Brasil, algo que jamais foi repetido por qualquer jogador brasileiro.

Foram sete gols em sete partidas, incluindo o gol decisivo contra a Inglaterra, em jogada histórica construída por Tostão e Pelé. Aquela finalização sintetiza o estilo de Jairzinho: explosão, decisão rápida e frieza absoluta.

O apelido Furacão da Copa nasce ali. Não apenas pelos gols, mas pela sensação de inevitabilidade que sua presença causava nas defesas adversárias. Jairzinho não precisava de muitas chances. Ele resolvia.

Últimos anos no Botafogo e saída para a Europa

Jairzinho permaneceu no Botafogo até dezembro de 1974. Mesmo após o auge de 1970, manteve alto nível competitivo, sendo peça-chave também na Copa do Mundo de 1974, quando o Brasil terminou em quarto lugar — campanha superior a várias seleções brasileiras posteriores.

Em 1974, deixou o clube rumo ao Olympique de Marseille, encerrando uma era em General Severiano. Sua saída marcou o fim definitivo da geração de ouro do Botafogo dos anos 1960 e início dos 1970.

Títulos e legado de Jairzinho no Botafogo

Com a camisa alvinegra, Jairzinho conquistou Campeonatos Cariocas, Brasileirão, Torneios Rio-São Paulo e inúmeras competições internacionais amistosas, que na época tinham peso equivalente a títulos oficiais.

Mais do que troféus, deixou um legado técnico e simbólico. Jairzinho é o elo entre o Botafogo clássico de Garrincha e a Seleção Brasileira mais celebrada da história.

Até hoje, seu nome é sinônimo de força, decisão e grandeza. Um jogador que começou como gandula, tornou-se ídolo de clube, herói nacional e personagem eterno do futebol mundial.