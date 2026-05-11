Por onde anda Pimentel, ex-lateral de Vasco e Palmeiras?

Pimentel, ou Wilson de Souza Pimentel, foi um dos laterais mais reconhecidos no futebol brasileiro durante os anos 1990, com destaque por sua passagem no Vasco da Gama e Palmeiras. Conhecido por sua velocidade e qualidade nos cruzamentos, ele fez parte de importantes campanhas dos clubes por onde passou. O Lance! te conta por onde anda Pimentel.

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A trajetória de Pimentel no Vasco da Gama

Pimentel começou a ganhar destaque ao vestir a camisa do Vasco da Gama, clube onde jogou de 1991 a 1997. Durante sua longa passagem pelo time carioca, ele conquistou títulos e se tornou uma peça importante na lateral-direita, ajudando o Vasco em competições nacionais e internacionais.

Sua habilidade defensiva e ofensiva o colocou entre os melhores da posição no país, o que chamou a atenção de grandes clubes brasileiros.

Por onde andou Pimentel?

Em 1997, Pimentel se transferiu para o Palmeiras, onde continuou demonstrando suas qualidades técnicas. Embora tenha tido uma passagem breve pelo Verdão, ele deixou sua marca como um jogador versátil e disciplinado.

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Posteriormente, jogou por equipes como Flamengo, São Paulo, Madureira e Tupi, encerrando sua carreira profissional em 2006 no CENE, clube do Mato Grosso do Sul.

Por onde anda Pimentel hoje?

Após encerrar a carreira como jogador em 2006, Pimentel (@pimentel.02oficial) optou por seguir um caminho longe dos holofotes do futebol profissional. Atualmente, o ex-lateral vive de maneira discreta e mantém sua rotina focada em atividades familiares e pessoais, além de eventuais participações em eventos esportivos. Seu nome ainda é lembrado pelos torcedores, especialmente pelos momentos marcantes vividos no Vasco e no Palmeiras.

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Embora não tenha seguido na área técnica ou administrativa do futebol, Pimentel é frequentemente convidado para comentar sobre o esporte em programas e debates. Ele também participa de partidas comemorativas organizadas por ex-jogadores e clubes, relembrando sua trajetória de sucesso nos gramados e reforçando sua conexão com a história do futebol brasileiro.

Clubes em que Pimentel jogou:

1991–1997: Vasco da Gama

1997: Palmeiras

1998–1999: Flamengo

2000–2001: São Paulo

2001–2002: Flamengo

2003: Madureira

2004: Tupi

2006: CENE