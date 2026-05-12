'Gol de placa': Conheça a história por trás da expressão

A expressão 'gol de placa' é amplamente conhecida pelos amantes do futebol como uma forma de exaltar gols memoráveis, marcados por sua beleza, dificuldade ou genialidade. Mas poucos sabem que essa frase tem uma origem específica, ligada a um dos maiores momentos do futebol nacional no Brasil. Ela não só reflete o talento dos jogadores, mas também a emoção que o futebol desperta nos torcedores. O Lance! te conta a história por trás do termo 'gol de placa'.

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A origem do 'gol de placa'

A expressão nasceu em 1961, quando Pelé, ícone máximo do futebol brasileiro, marcou um gol antológico pelo Santos contra o Fluminense, no estádio do Maracanã. O lance foi tão impressionante que Joelmir Beting, renomado jornalista esportivo, sugeriu que uma placa comemorativa fosse instalada no estádio para registrar o feito.

O gol aconteceu no dia 5 de março daquele ano, durante um amistoso. Pelé arrancou com a bola do meio-campo, driblou vários adversários e finalizou com precisão. A jogada foi descrita como uma obra de arte, um gol que transcendeu a técnica e se tornou um símbolo do futebol como espetáculo.

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Em homenagem ao feito, foi instalada uma placa no Maracanã com os dizeres: "Neste campo, no dia 5 de março de 1961, Pelé marcou o tento mais bonito da história do Maracanã." Assim nasceu a expressão 'gol de placa', que passou a ser usada para descrever gols extraordinários em qualquer partida.

O significado da expressão

Um 'gol de placa' não é apenas bonito; ele carrega elementos de criatividade, dificuldade técnica e inspiração. É o tipo de gol que fica marcado na memória do torcedor, seja por dribles desconcertantes, chutes improváveis ou uma combinação perfeita de habilidade e ousadia.

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A expressão se tornou parte do vocabulário do futebol brasileiro, sendo usada para elogiar gols que impressionam pela genialidade. Desde então, inúmeros jogadores já receberam o título informal de autores de 'gols de placa', perpetuando a ideia de que o futebol é uma arte em movimento.

Exemplos de 'gols de placa'

Ao longo da história, vários gols ganharam destaque e foram associados à expressão. Além do icônico gol de Pelé, outros exemplos incluem:

O gol de Diego Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, em que driblou quase todo o time adversário. O gol de Ronaldo Fenômeno pelo Barcelona contra o Compostela em 1996, com uma arrancada inesquecível. O voleio de Zinedine Zidane na final da Liga dos Campeões de 2002, pelo Real Madrid, considerado uma das finalizações mais bonitas da história do torneio.

Esses gols simbolizam o que há de mais espetacular no futebol e mostram como a expressão 'gol de placa' continua viva, mesmo décadas após sua criação.

A relevância do 'gol de placa' hoje

Com o avanço das tecnologias e a popularização dos vídeos nas redes sociais, os 'gols de placa' ganharam ainda mais visibilidade. Lances marcantes de campeonatos regionais ou até de jogos amadores rapidamente se tornam virais, atingindo milhões de torcedores ao redor do mundo.

A expressão também reforça a paixão do brasileiro pelo futebol e sua capacidade de transformar momentos em histórias inesquecíveis. Mesmo em uma era de maior competitividade e preparo físico, os 'gols de placa' continuam sendo lembrados como o auge da habilidade individual.