Rodrigo Juliano Lopes de Almeida, que o mundo do futebol aprendeu a chamar de Rodrigo Beckham, foi um dos personagens mais singulares do esporte brasileiro na transição para os anos 2000. Dono de um pé esquerdo preciso e de uma visão de jogo diferenciada, ele não chamava a atenção apenas pelo talento com a bola. Sua aparência física, que remetia ao astro inglês David Beckham, rendeu-lhe o apelido que virou marca registrada e o levou a conciliar os gramados com trabalhos como modelo, algo raro para a época. O Lance! conta por onde anda Rodrigo Beckham.

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O auge de sua trajetória aconteceu no Botafogo, em 1999. Naquele ano, Rodrigo foi o maestro de uma equipe que encantou a torcida alvinegra e chegou à final da Copa do Brasil contra o Juventude. Em um Maracanã lotado com mais de 100 mil pessoas, ele viveu o ápice de sua identificação com o clube carioca. Embora o título não tenha vindo, sua performance individual o alçou ao status de ídolo e abriu as portas para o mercado internacional, consolidando-o como um dos grandes "camisas 10" do país naquele momento.

A fama e a qualidade técnica o levaram para a Premier League, onde defendeu o Everton, da Inglaterra. A experiência na Europa, embora curta, refinou ainda mais seu estilo de jogo. Ao retornar ao Brasil, Rodrigo vestiu camisas de peso como as de Atlético Mineiro e Corinthians, sempre demonstrando a mesma elegância na condução da bola. No Galo, viveu momentos de intensidade com a massa atleticana, enquanto no Timão integrou elencos estrelados, mantendo-se como uma peça importante no cenário de elite do futebol nacional.

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Ao longo de sua carreira, Rodrigo Beckham provou ser um andarilho do futebol, acumulando passagens por clubes de diversas regiões e mantendo a regularidade. Do Paraná ao Ceará, passando pelo interior de São Paulo, o meia sempre foi visto como uma liderança técnica capaz de organizar o meio-campo. Sua última dança nos gramados aconteceu no Red Bull Brasil, em 2010, onde participou do início do projeto da multinacional no país e conquistou o título da Série A3 do Campeonato Paulista, encerrando um ciclo vitorioso de quase 15 anos.

A transição para a vida após as chuteiras foi feita com o mesmo dinamismo que demonstrava em campo. Rodrigo não se afastou do esporte, mas buscou novas formas de expressão e atuação profissional. Ele experimentou o papel de comentarista televisivo, onde sua análise tática apurada foi muito elogiada, antes de decidir que seu lugar era novamente à beira do campo, mas desta vez com o apito e a prancheta nas mãos, iniciando uma promissora carreira técnica e de gestão.

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Por onde anda Rodrigo Beckham?

Atualmente, aos 49 anos, Rodrigo Beckham (@rodrigobeckhamoficial) segue respirando esporte. Ele atua como treinador e coordenador de futebol, buscando implementar uma visão moderna de gestão e treinamento. Sua trajetória como técnico teve um marco importante no Boavista, de Saquarema, onde começou como auxiliar técnico e, ao ser efetivado, conseguiu a difícil missão de salvar a equipe do rebaixamento no concorrido Campeonato Carioca.

Fora das quatro linhas, Rodrigo dedica-se intensamente ao seu grande hobby: o surfe. O ex-meia é um apaixonado pelas ondas e costuma viajar pelo mundo em busca de destinos lendários ao lado de seu filho, Davi. Ele já se aventurou em locais famosos por ondas gigantes e desafiadoras, como Nazaré, em Portugal, e as paradisíacas Ilhas Mentawai, na Indonésia. No campo financeiro, Rodrigo voltou aos holofotes recentemente ao aderir ao plano de recuperação da SAF do Botafogo para renegociar uma dívida histórica de mais de R$ 8 milhões referente a salários e direitos da época em que era o craque da equipe.

Clubes da carreira

Rodrigo Beckham teve uma carreira movimentada, passando por grandes potências do Brasil e pelo futebol europeu. Confira a lista completa: