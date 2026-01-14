O design evoluiu de personagens simples para conceitos mais elaborados e estilizados.

Introduzidas em 1966, ajudam a popularizar o torneio e criar ícones reconhecíveis.

As mascotes da Copa do Mundo são símbolos culturais refletindo a identidade nacional.

As mascotes da Copa do Mundo são muito mais do que personagens infantis ou peças de marketing. Desde sua criação para os Mundiais, eles funcionam como símbolos culturais de cada edição, refletindo elementos da identidade nacional do país-sede, tendências visuais da época e a forma como o futebol se comunica com o público global. O Lance! relembra todas as mascotes das Copas do Mundo.

Introduzidos oficialmente em 1966, as mascotes passaram a integrar de maneira definitiva o imaginário das Copas, ajudando a popularizar o torneio, aproximar crianças e famílias e criar ícones facilmente reconhecíveis décadas depois. Alguns se tornaram extremamente populares, enquanto outros dividiram opiniões, mas todos fazem parte da história do Mundial.

A seguir, a lista completa com todas as mascotes das Copas do Mundo, organizada por períodos históricos e edições, incluindo personagens individuais, duplas e trios.

Todas as mascotes das Copas do Mundo

Mascotes dos Mundiais entre 1966 e 1982

O período inicial das mascotes foi marcado por personagens simples, com traços infantis e forte ligação com símbolos nacionais. Foi nessa fase que a FIFA estabeleceu a mascote como parte oficial da identidade visual das Copas.

1966 – World Cup Willie (Inglaterra)

Um leão com camisa estampada com a Union Jack, considerado a primeira mascote oficial da história das Copas.

1970 – Juanito (México)

Garoto com sombrero e uniforme da seleção mexicana, representando a cultura local.

1974 – Tip e Tap (Alemanha Ocidental)

Dois meninos vestindo camisas com a inscrição "WM 74", simbolizando juventude e união para a Copa.

1978 – Gauchito (Argentina)

Menino inspirado no gaúcho argentino, com chapéu, lenço no pescoço e bola.

1982 – Naranjito (Espanha)

Uma laranja vestindo o uniforme da seleção espanhola, uma das mascotes mais lembradas da história.

Mascotes dos Mundiais entre 1986 e 2002

A partir dos anos 1980, as mascotes passaram a apresentar conceitos mais elaborados, maior apelo comercial e, em alguns casos, traços futuristas. Animais e personagens estilizados ganharam espaço.

1986 – Pique (México)

Uma pimenta jalapeño com sombrero e bigode, reforçando elementos da cultura mexicana.

1990 – Ciao (Itália)

Boneco estilizado nas cores da bandeira italiana, com cabeça em formato de bola.

1994 – Striker (Estados Unidos)

Cachorro vestindo uniforme da seleção americana, criado para dialogar com o público infantil.

1998 – Footix (França)

Galo azul e vermelho, símbolo nacional francês, uma das mascotes mais populares da era moderna.

2002 – Ato, Kaz e Nik (Coreia do Sul/Japão)

Trio de figuras futuristas, representando a primeira Copa realizada em dois países.

Mascotes das Copas do Mundo entre 2006 e 2014

Nesse período, as mascotes passaram a ter design mais sofisticado, narrativa própria e forte presença em produtos licenciados, animações e campanhas globais.

2006 – Goleo VI e Pille (Alemanha)

Um leão com camisa "06" e uma bola falante, formando uma dupla.

2010 – Zakumi (África do Sul)

Leopardo com cabelo verde e camisa amarela, símbolo da fauna africana e da juventude.

2014 – Fuleco (Brasil)

Tatu-bolinha azul com uniforme da Copa, escolhido para representar a biodiversidade brasileira.

Mascotes das Copas do Mundo de 2018 a 2026

As edições mais recentes apostaram em personagens com forte identidade visual, linguagem digital e conexão com valores culturais e simbólicos de cada sede.

2018 – Zabivaka (Rússia)

Lobo com óculos esportivos e roupas nas cores da bandeira russa.

2022 – La'eeb (Catar)

Personagem em forma de lenço ou flâmula branca estilizada, com design abstrato e conceitual.

2026 – Maple, Zayu e Clutch (Canadá, México e Estados Unidos)

Trio de mascotes: um alce canadense, uma onça/jaguar mexicana e uma águia-careca americana, representando a Copa sediada por três países.

Quantos mascotes oficiais existem nas Copas do Mundo?

Desde a criação do primeiro mascote, em 1966, a Copa do Mundo contou com personagens em praticamente todas as edições.

De 1966 a 2022, foram 16 Copas do Mundo com mascotes oficiais.

Considerando edições com duplas, trios e múltiplos personagens, o número total ultrapassa 20 mascotes oficiais ligados à história do torneio.