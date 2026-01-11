As maiores 'zebras' da história das Copas do Mundo
Resultados improváveis, derrotas chocantes e campanhas inesperadas no Mundial.
A Copa do Mundo é o torneio mais imprevisível do futebol. Apesar do favoritismo quase sempre recair sobre as grandes potências, a história do Mundial mostra que tradição, camisa pesada e rankings nem sempre garantem vitória dentro de campo. Em diferentes edições, seleções consideradas muito inferiores derrubaram gigantes, criaram choques históricos e mudaram o rumo do torneio. O Lance! relembra as maiores 'zebras' da história das Copas do Mundo.
As chamadas "zebras" da Copa do Mundo não se resumem apenas a vitórias isoladas. Algumas delas redefiniram grupos inteiros, eliminaram campeões mundiais ainda na fase inicial ou abriram caminho para campanhas surpreendentes. Outras ficaram eternizadas pelo contexto: estreia de um campeão, favoritismo absoluto ou desequilíbrio técnico evidente antes da bola rolar.
Este levantamento reúne as maiores zebras da história das Copas do Mundo, organizadas entre jogos isolados, campanhas inesperadas de seleções consideradas pequenas e resultados clássicos que ainda hoje aparecem em listas e debates sobre o Mundial.
As maiores 'zebras' da história das Copas do Mundo
Algumas zebras acontecem em partidas específicas e entram para a história pelo impacto imediato. São jogos em que o favorito absoluto cai diante de um adversário teoricamente muito inferior, muitas vezes em contextos decisivos ou de estreia no torneio.
- Estados Unidos 1 x 0 Inglaterra (1950) – A Inglaterra, potência da época, perdeu para um time formado por jogadores semi-amadores dos EUA, em plena Copa disputada no Brasil.
- Coreia do Norte 1 x 0 Itália (1966) – Os norte-coreanos eliminaram a bicampeã mundial Itália e avançaram às quartas de final.
- Argélia 2 x 1 Alemanha Ocidental (1982) – Primeira vitória de uma seleção africana sobre uma grande europeia em Copas do Mundo.
- Argentina 0 x 1 Camarões (1990) – Atual campeã mundial, a Argentina caiu na abertura da Copa para um Camarões que terminou o jogo com dois jogadores expulsos.
- França 0 x 1 Senegal (2002) – Atual campeã do mundo, a França perdeu para o estreante Senegal no jogo inaugural do torneio.
- Itália 0 x 1 Costa Rica (2014) – A Costa Rica venceu a Itália e liderou o chamado "grupo da morte", que ainda tinha Uruguai e Inglaterra.
- Alemanha 0 x 2 Coreia do Sul (2018) – A campeã de 2014 foi eliminada ainda na fase de grupos após derrota para os sul-coreanos.
- Argentina 1 x 2 Arábia Saudita (2022) – Pelo contexto, favoritismo e sequência invicta da Argentina, muitos rankings apontam como a maior zebra da história das Copas.
Seleções consideradas pequenas que chegaram longe em Copas
Além de jogos isolados, algumas zebras se transformaram em campanhas históricas. Nessas edições, seleções sem tradição no torneio avançaram fases, eliminaram gigantes e alcançaram posições inéditas.
- Coreia do Norte (1966) – Passou da fase de grupos e abriu 3 a 0 sobre Portugal nas quartas de final, antes de sofrer a virada.
- Camarões (1990) – Chegou às quartas de final com Roger Milla e caiu apenas na prorrogação contra a Inglaterra.
- Bulgária (1994) – Eliminou a Alemanha, então campeã mundial, e terminou a Copa em 4º lugar.
- Croácia (1998) – Em sua primeira participação como país independente, ficou em 3º lugar após eliminar a Alemanha nas quartas.
- Turquia e Coreia do Sul (2002) – Ambas chegaram às semifinais; a Turquia terminou em 3º e a Coreia do Sul em 4º.
- Costa Rica (2014) – Liderou grupo com Uruguai, Itália e Inglaterra e caiu apenas nos pênaltis para a Holanda nas quartas.
- Marrocos (2022) – Primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo, eliminando Espanha e Portugal.
Zebras clássicas que sempre aparecem nas listas históricas
Alguns resultados se tornaram zebras "clássicas", frequentemente lembradas em rankings, documentários e debates sobre Copas do Mundo, seja pelo placar, pelo contexto ou pelas consequências no torneio.
- Hungria 8 x 3 Alemanha Ocidental (1954) – Na fase de grupos, a Hungria atropelou a Alemanha, que depois se vingaria com a virada por 3 a 2 na final, tornando o desfecho ainda mais chocante.
- Espanha 1 x 3 Nigéria (1998) – Favorita do grupo, a Espanha perdeu na estreia e acabou eliminada ainda na primeira fase.
- Espanha 0 x 1 Irlanda do Norte (1982) – Derrota espanhola em casa para uma seleção sem tradição em Copas, em uma das maiores surpresas daquele Mundial.
