Seu estilo de jogo como meia central, aliado à sua liderança técnica e emocional, transformou o Atlético em protagonista no cenário nacional e continental.

Foi eleito Bola de Ouro em 2012 como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, levando o Galo ao vice-campeonato.

Ronaldinho Gaúcho jogou pelo Atlético-MG de 2012 a 2014, disputando 88 partidas e marcando 28 gols, além de 32 assistências, conquistando a Libertadores em 2013.

A passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético-MG foi relativamente curta, entre junho de 2012 e julho de 2014, mas de impacto profundo na história do clube. Em pouco mais de dois anos, o meia se tornou o cérebro técnico de um projeto ambicioso que culminou na conquista inédita da Libertadores e consolidou uma das fases mais marcantes do Galo no século XXI. O Lance! relembra a história de Ronaldinho Gaúcho no Atlético-MG.

Quando chegou a Belo Horizonte, Ronaldinho vinha de uma saída conturbada do Clube de Regatas do Flamengo e cercado de desconfiança sobre sua condição física e motivação. O Atlético assumiu o risco e apostou em sua liderança técnica para comandar um elenco promissor. O resultado foi imediato dentro e fora de campo.

Rapidamente, Ronaldinho virou referência técnica, midiática e comercial. O Independência passou a receber grandes públicos, e depois o Mineirão voltou a pulsar com um time que jogava em torno do talento do camisa 10. O Atlético deixou de ser apenas competitivo para se tornar protagonista nacional e continental.

A história de Ronaldinho no Atlético-MG

Números de Ronaldinho no Atlético-MG: jogos, gols e assistências

Há pequenas variações estatísticas conforme o critério adotado por diferentes fontes. O registro oficial do Atlético aponta 88 jogos, 28 gols e 32 assistências entre 2012 e 2014, totalizando 60 participações diretas em gols.

Portais estatísticos como oGol contabilizam 85 partidas e 27 gols no mesmo período, diferença explicada por critérios distintos na contagem de jogos. Já recortes específicos de 2012 e 2013 indicam 70 partidas, 26 gols e 27 assistências, somando 53 participações diretas em gols apenas nessas duas temporadas cheias.

Independentemente da metodologia, os números confirmam o peso ofensivo de Ronaldinho no sistema do Atlético. Não era apenas o armador; era o organizador, o cobrador de faltas, o líder técnico e emocional da equipe.

Temporada 2012: vice do Brasileiro e Bola de Ouro

Em 2012, Ronaldinho disputou 32 jogos no Campeonato Brasileiro, marcou 9 gols e distribuiu 13 assistências. Foi eleito Bola de Ouro como melhor jogador da competição, conduzindo o Atlético ao vice-campeonato e garantindo vaga direta na Libertadores do ano seguinte.

Sua atuação como meia central, com liberdade para flutuar pelos lados, foi determinante para o alto rendimento ofensivo do time. Ele organizava a transição, acelerava quando necessário e, sobretudo, decidia em bolas paradas.

Libertadores de 2013: liderança e protagonismo

O ponto máximo da trajetória de Ronaldinho no Atlético-MG foi a campanha da Copa Libertadores da América de 2013. O título inédito do clube teve no camisa 10 sua principal referência técnica.

Na competição, registrou 4 gols e 8 assistências em 14 jogos. Mais do que os números, foi o condutor do ritmo. Mesmo sem a explosão física de anos anteriores, demonstrava inteligência tática, visão de jogo e precisão nos passes de ruptura.

Atuando atrás de atacantes como Tardelli, Jô e Bernard, Ronaldinho dava cadência ao time e resolvia em momentos de pressão. Faltas decisivas, lançamentos milimétricos e liderança dentro de campo marcaram sua participação na campanha histórica.

Recopa Sul-Americana e encerramento do ciclo

Em 2014, Ronaldinho ainda conquistaria a Recopa Sul-Americana, consolidando o ciclo vitorioso iniciado dois anos antes. Até sua saída, em julho, completou o total de 88 jogos, 28 gols e 32 assistências pelo clube.

Além da Libertadores 2013 e da Recopa 2014, foi campeão do Campeonato Mineiro de 2013, fechando a passagem com três títulos relevantes e forte identificação com a torcida.

Papel tático e legado no Galo

No Atlético-MG, Ronaldinho atuou majoritariamente como meia central, com liberdade para circular pelo campo. Era o organizador das ações ofensivas e o principal responsável por conectar meio e ataque.

Na Libertadores, sua função foi menos baseada em velocidade e mais em inteligência posicional. Controlava o tempo do jogo, distribuía passes verticais e comandava as bolas paradas. Sua presença elevou o patamar técnico do elenco e mudou a mentalidade competitiva do clube.

Com 88 jogos, 28 gols e 32 assistências segundo o registro oficial, Ronaldinho Gaúcho encerrou no Atlético-MG o último grande capítulo de sua carreira em clubes de elite. Sua passagem consolidou o status de ídolo recente e marcou definitivamente a história do Galo.