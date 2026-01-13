Atletas mais velhos assumiram papéis de liderança e estabilidade no torneio.

A Copa do Mundo valoriza tanto juventude quanto experiência.

A Copa do Mundo é tradicionalmente associada à juventude, intensidade física e explosão atlética. Ainda assim, a história do torneio mostra que experiência, liderança e leitura de jogo também podem ser decisivas no maior palco do futebol. Em diferentes edições, jogadores veteranos desafiaram o tempo e entraram em campo com idades consideradas improváveis para o alto rendimento. O Lance! relembra os jogadores mais velhos em partidas de Copas do Mundo.

Esses atletas não apenas participaram das Copas, como assumiram papéis importantes em suas seleções, muitos deles como líderes técnicos ou emocionais. Em um torneio curto e de enorme pressão, a presença de jogadores experientes muitas vezes foi vista como fator de equilíbrio e segurança.

Este levantamento reúne os jogadores mais velhos a disputar partidas de Copas do Mundo, incluindo recordistas absolutos, veteranos emblemáticos e curiosidades que reforçam a importância da longevidade no futebol internacional.

Jogadores mais velhos em partidas de Copas do Mundo

Entrar em campo em uma Copa do Mundo após os 40 anos é um feito raríssimo. A lista a seguir reúne os jogadores mais velhos da história a disputar partidas oficiais do torneio, com destaque para goleiros e atletas que se tornaram símbolos de longevidade.

Essam El-Hadary (Egito) – 45 anos e 161 dias

Atuou em Egito x Arábia Saudita, na fase de grupos da Copa de 2018, tornando-se o jogador mais velho a entrar em campo em uma Copa do Mundo.

Faryd Mondragón (Colômbia) – 43 anos e 3 dias

Jogou contra o Japão na fase de grupos da Copa de 2014, estabelecendo o recorde à época.

Roger Milla (Camarões) – 42 anos e 39 dias

Atuou em Camarões x Rússia, na fase de grupos da Copa de 1994, em sua segunda participação histórica no torneio.

Pat Jennings (Irlanda do Norte) – 41 anos e alguns dias

Disputou a Copa de 1986 e entrou em campo contra o Brasil, sendo um dos goleiros mais longevos da história do Mundial.

Peter Shilton (Inglaterra) – cerca de 40 anos e 292 dias

Atuou na disputa do terceiro lugar da Copa de 1990, encerrando uma das carreiras mais longas entre goleiros de seleções.

Outros veteranos marcantes na história dos Mundiais

Além dos recordistas absolutos, outros jogadores veteranos ficaram marcados por atuações históricas em Copas do Mundo, seja pela liderança, pela regularidade ou pelo número de participações consecutivas.

Dino Zoff (Itália) – Capitão da seleção campeã em 1982, ergueu a taça aos 40 anos, tornando-se o goleiro mais velhos a vencer uma Copa do Mundo. Cafu, Rafael Márquez, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi – Não figuram entre os recordistas absolutos de idade, mas aparecem com frequência nas listas de atletas que disputaram muitas Copas consecutivas, atuando em alto nível até os 35–37 anos ou mais.

Esses nomes reforçam como a evolução física, a preparação profissional e a experiência ampliaram a vida útil dos jogadores no futebol de seleções.

O jogador mais velho a marcar gol em Copas do Mundo

Alguns feitos envolvendo veteranos vão além da simples participação em campo. Um deles se tornou um recorde histórico difícil de ser superado.

Roger Milla é o jogador mais velho a marcar um gol em Copas do Mundo.