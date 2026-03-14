A história de Preguinho no Fluminense; jogos, gols e estatísticas
Multiatleta histórico foi artilheiro tricolor e pioneiro da Seleção.
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Preguinho, nome completo João Coelho Netto, é uma das figuras mais emblemáticas da história do Fluminense Football Club e do esporte brasileiro. Filho do escritor Coelho Netto, ele se destacou não apenas no futebol, mas em diversas modalidades, tornando-se símbolo do espírito amador que marcou os primórdios do clube. O Lance! relembra a história de Preguinho no Fluminense.
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Preguinho atuou no time principal de futebol entre 1925 e 1938, período em que o futebol brasileiro ainda vivia a transição entre o amadorismo e o profissionalismo. Mesmo com a profissionalização oficial em 1933, ele optou por manter vínculo estritamente amador com o Fluminense, recusando pagamento para defender o clube.
Sua identificação com o Tricolor era total. A famosa frase atribuída a ele — de que o Fluminense já estava em sua alma antes mesmo de aprender a falar — resume a relação quase orgânica com o clube das Laranjeiras.
A estreia é uma das histórias mais conhecidas do Fluminense. Em 19 de abril de 1925, após vencer uma prova de natação na Praia de Botafogo, ele seguiu direto para o Estádio das Laranjeiras para disputar o Torneio Início pelo futebol.
Além do futebol, acumulou conquistas na natação, basquete, remo, vôlei e outras modalidades, totalizando centenas de medalhas pelo clube, consolidando-se como um dos maiores multiatletas do país.
A história de Preguinho no Fluminense
Números de Preguinho pelo Fluminense
Segundo o departamento histórico "Flu-Memória", os números consolidados de Preguinho no futebol são:
- 174 jogos disputados
- 128 gols marcados
Algumas bibliografias antigas registram números superiores de gols, incluindo amistosos informais, mas o total oficial reconhecido pelo clube é de 128 bolas na rede.
Com esse desempenho, Preguinho ocupa a 8ª posição entre os maiores artilheiros da história do Fluminense.
O Rei das Laranjeiras
Preguinho é até hoje o maior artilheiro da história do Estádio das Laranjeiras, com 78 ou 79 gols marcados no local — marca que nenhum outro jogador conseguiu superar.
Artilharias e protagonismo de Preguinho
Preguinho foi artilheiro do Fluminense no Campeonato Carioca em cinco temporadas consecutivas:
- 1928
- 1929
- 1930
- 1931
- 1932
Além disso, foi o goleador máximo geral do Campeonato Carioca em 1930 e 1932.
Mesmo em um período com calendários mais curtos, sua média de gols era elevada e constante.
Títulos pelo Fluminense
Durante sua passagem, conquistou títulos estaduais, incluindo as edições de 1933 e 1938, já na transição para o profissionalismo.
Sua importância ia além dos números: era capitão, referência técnica e símbolo institucional do clube.
Preguinho na Seleção Brasileira
Preguinho também entrou para a história da Seleção Brasileira de Futebol.
Ele foi o autor do primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo, na Copa do Mundo 1930, contra a Iugoslávia. Também foi o primeiro capitão da Seleção em Mundiais.
Multiatleta histórico
Além do futebol, destacou-se no basquete — sendo até hoje o segundo maior cestinha da história do clube — e acumulou cerca de 387 medalhas e 55 títulos nas dez modalidades que praticou.
Em 1952, o Fluminense concedeu a ele o título de "Grande Benemérito Atleta", reconhecimento máximo pelo vínculo e contribuição ao clube.
Com 128 gols em 174 jogos, liderança histórica nas Laranjeiras e pioneirismo na Seleção, Preguinho permanece como um dos maiores símbolos da identidade tricolor e do esporte brasileiro no período amador.
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