Ser convocado para uma Copa do Mundo representa o auge da carreira de qualquer jogador. Estar entre os 22 ou 23 escolhidos da Seleção Brasileira significa reconhecimento máximo em um país onde a concorrência sempre foi altíssima. Ainda assim, nem sempre a convocação garante presença no Mundial até o primeiro jogo. O Lance! relembra jogadores que foram cortados do Brasil às vésperas da Copa do Mundo.

Ao longo da história das Copas, diversos jogadores brasileiros viveram o drama de serem cortados às vésperas do torneio. Lesões inesperadas, problemas físicos na preparação final ou decisões técnicas acabaram interrompendo sonhos justamente no momento mais decisivo do ciclo.

Esses cortes costumam ganhar grande repercussão, especialmente quando envolvem titulares, líderes do elenco ou nomes consagrados. Em alguns casos, a ausência alterou profundamente o rumo da Seleção, seja pela perda técnica, seja pelo impacto emocional no grupo.

Também há episódios que extrapolaram o campo esportivo e se tornaram polêmicas nacionais, com debates que atravessaram gerações. A linha entre prudência médica, escolha técnica e erro histórico nem sempre foi clara, alimentando controvérsias até hoje.

A seguir, estão reunidos os principais jogadores que foram cortados do Brasil às vésperas da Copa do Mundo, além de casos clássicos, substituições marcantes e um panorama do padrão mais recente da Seleção.

Jogadores que foram cortados do Brasil às vésperas da Copa do Mundo

Em muitos casos, o motivo do corte foi puramente físico. Lesões ocorridas pouco antes do início do torneio impediram jogadores importantes de defender o Brasil em Copas disputadas dentro e fora do país.

Tesourinha – 1950

O atacante se lesionou antes do início do Mundial disputado no Brasil e perdeu a chance de jogar uma Copa em casa.

Careca – 1982

Principal centroavante da Seleção de Telê Santana, sofreu lesão muscular na coxa pouco antes da estreia na Copa da Espanha.

Mozer – 1994

Zagueiro experiente, foi cortado às vésperas da Copa nos Estados Unidos, abrindo espaço para Márcio Santos.

Ricardo Gomes – 1994

Capitão da zaga, lesionou-se próximo à estreia; Ronaldão foi convocado como substituto.

Emerson – 2002

Seria o capitão do pentacampeonato, mas rompeu o ombro jogando improvisado como goleiro em um rachão na véspera da estreia; Ricardinho entrou em seu lugar.

Edmílson – 2006

Campeão mundial em 2002, sofreu lesão no joelho antes da Copa da Alemanha; Mineiro foi convocado.

Daniel Alves – 2018

Machucou o joelho atuando pelo PSG antes da convocação final e ficou fora da Copa da Rússia.

Cortes polêmicos e decisões mais debatidas

Alguns episódios entraram para a história não apenas pelo corte em si, mas pela enorme repercussão e pela discussão sobre se a decisão foi correta ou precipitada.

Romário – 1998

Chegou à preparação lesionado e esperava-se recuperação durante o torneio, mas a comissão técnica liderada por Zagallo e Zico não acreditou em retorno a tempo. O corte se tornou um dos episódios mais polêmicos da história da Seleção.

Romário – 2002

Não chegou a ser convocado por Luiz Felipe Scolari para a lista final. Embora tecnicamente não tenha sido um "corte", sua ausência costuma ser lembrada junto à de 1998 como um dos maiores casos de craque fora da Copa em grande fase.

Outros jogadores que ficaram no "quase Copa"

Além dos casos mais conhecidos, outros jogadores aparecem frequentemente em listas de atletas que estiveram muito perto de disputar uma Copa do Mundo, mas acabaram ficando fora na reta final.

Zé Maria e Nunes – 1978

Ambos se lesionaram na preparação para a Copa da Argentina; Nelinho e Roberto Dinamite foram chamados como substitutos.

Toninho Cerezo – 1986

Cortado por lesão durante o ciclo da Copa do México; Valdo foi convocado.

Ricardo Oliveira – 2006

Atacante sofreu lesão perto do início da Copa da Alemanha e perdeu a oportunidade de disputar o Mundial.

O padrão recente da Seleção Brasileira em Copas

Curiosamente, os cortes de última hora se tornaram mais raros no Brasil nas Copas recentes. Desde 2006, a Seleção conseguiu chegar a vários Mundiais sem precisar alterar a lista final após a convocação oficial.

2010, 2014, 2018 e 2022

O Brasil não registrou cortes de última hora após a convocação final, algo incomum quando observada a história completa da Seleção.

Esse padrão reflete mudanças na preparação física, no acompanhamento médico e no planejamento de ciclos mais longos, reduzindo riscos na reta final antes do início da Copa do Mundo.