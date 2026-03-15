A história de Luís Pereira no Palmeiras; jogos, gols e estatísticas

Foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1974 e conquistou três Campeonatos Brasileiros.

Luís Edmundo Pereira, conhecido simplesmente como Luís Pereira, é um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro e um dos nomes mais marcantes da trajetória da Sociedade Esportiva Palmeiras. Dono de uma técnica rara para um defensor, o baiano ficou famoso pelas arrancadas rumo ao ataque, pela elegância na saída de bola e pela liderança dentro de campo. O Lance! relembra a história de Luís Pereira no Palmeiras.

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Contratado ainda jovem, o zagueiro rapidamente se transformou em peça fundamental do Palmeiras. Sua primeira passagem coincidiu com um dos períodos mais gloriosos do clube: a chamada Segunda Academia, equipe que dominou o futebol brasileiro no início da década de 1970.

Durante esse período, Luís Pereira se consolidou como o grande pilar defensivo do time. Ao mesmo tempo em que garantia segurança na defesa, também aparecia no ataque para decidir jogos importantes, algo incomum para zagueiros da época.

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Com atuações consistentes e personalidade marcante, o defensor construiu uma carreira longa e vitoriosa com a camisa alviverde, tornando-se referência para gerações posteriores de jogadores do Palmeiras.

A história de Luís Pereira no Palmeiras

Luís Pereira disputou duas passagens pelo Palmeiras: a primeira entre 1968 e 1975, e a segunda entre 1981 e 1984. Somando os dois períodos, o zagueiro acumulou números expressivos.

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Ao todo, foram 576 partidas disputadas com a camisa do Verdão. Nesse recorte, o clube conquistou 289 vitórias, além de 195 empates e 92 derrotas.

Com essa marca, Luís Pereira se tornou um dos jogadores que mais atuaram pelo Palmeiras em toda a história e o segundo zagueiro com mais partidas pelo clube.

Além da solidez defensiva, o jogador também deixou sua marca no ataque. Foram 36 gols marcados, número que até hoje garante ao ex-defensor o recorde de zagueiro-artilheiro da história do Palmeiras.

O papel na Segunda Academia do Palmeiras

Luís Pereira foi um dos principais nomes da chamada Segunda Academia do Palmeiras, equipe que brilhou no início dos anos 1970 com um futebol técnico e ofensivo.

O zagueiro era peça fundamental na organização defensiva da equipe e se destacava pela capacidade de sair jogando com qualidade, algo raro para a posição na época. Sua elegância em campo e leitura de jogo o transformaram em um dos grandes símbolos daquele time.

Na temporada de 1972, por exemplo, o Palmeiras teve uma das defesas mais eficientes de sua história. Em 81 partidas disputadas, o time sofreu apenas 44 gols, média de 0,54 gol por jogo, um dos melhores registros defensivos do clube.

Além da consistência na defesa, Luís Pereira também apareceu em momentos decisivos. Na campanha do Campeonato Brasileiro de 1973, marcou um gol importante na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional na fase final da competição. Na partida decisiva contra o São Paulo, salvou um gol adversário em cima da linha, garantindo a conquista do título.

Convocação para a Seleção e passagem pela Europa

O desempenho de Luís Pereira no Palmeiras o levou à Seleção Brasileira. O zagueiro foi titular do Brasil na Copa do Mundo de 1974, disputada na Alemanha Ocidental.

Seu futebol chamou a atenção do mercado internacional, e em 1975 o defensor foi negociado com o Atlético de Madrid, da Espanha. No clube espanhol, também se tornaria um dos grandes nomes da equipe.

Anos depois, Luís Pereira retornou ao Palmeiras para uma segunda passagem entre 1981 e 1984, reforçando ainda mais seu vínculo histórico com o clube.

Títulos de Luís Pereira pelo Palmeiras

A trajetória do zagueiro no Palmeiras inclui conquistas importantes que marcaram o período da Segunda Academia.

Entre os principais títulos estão três Campeonatos Brasileiros: o Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969, além das conquistas de 1972 e 1973.

No cenário estadual, Luís Pereira também participou das campanhas que garantiram ao Palmeiras o Campeonato Paulista de 1972 e 1974.

Outro troféu conquistado pelo defensor foi o Torneio Laudo Natel de 1972, competição tradicional do futebol paulista na época.

O legado de Luís Pereira no Palmeiras

Luís Pereira permanece até hoje como um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. Sua combinação de técnica, liderança e capacidade de decidir jogos fez dele um jogador raro para a posição.

Com mais de 570 partidas disputadas, recorde de gols entre zagueiros e participação em alguns dos títulos mais importantes do clube, o defensor se consolidou como um dos grandes símbolos da história alviverde.