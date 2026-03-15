A vitória destacou a atuação dominante da dupla Marcelo Ramos e Fábio Júnior no ataque.

Cruzeiro venceu por 4 a 0, com gols de Marcelo Ramos, Paulo Miranda, Fábio Júnior e Alessandro Cambalhota.

O confronto entre Cruzeiro e Vasco aconteceu em 25 de setembro de 2002, no Mineirão.

O confronto entre Cruzeiro e Vasco no Campeonato Brasileiro de 2002 terminou em uma goleada marcante no Mineirão. Em partida disputada em 25 de setembro de 2002, o time mineiro venceu por 4 a 0, com atuação dominante diante da equipe carioca. O Lance! relembra Cruzeiro 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2002.

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A vitória celeste foi construída com grande atuação ofensiva, especialmente da dupla formada por Marcelo Ramos e Fábio Júnior, além da participação decisiva de jogadores do meio-campo e de uma defesa sólida que pouco permitiu ao ataque vascaíno.

Com gols em momentos diferentes da partida, o Cruzeiro controlou o jogo do início ao fim e transformou o duelo em uma das vitórias mais expressivas daquela campanha no Brasileirão.

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Cruzeiro 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2002

Marcelo Ramos abre o caminho para o Cruzeiro

O Cruzeiro começou a partida pressionando e aproveitando os espaços deixados pela defesa vascaína.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, o atacante Marcelo Ramos abriu o placar para o time mineiro. O gol deu tranquilidade à equipe e consolidou o domínio celeste na etapa inicial.

Pouco antes do intervalo, o Cruzeiro ampliou a vantagem. Aos 45 minutos, Paulo Miranda marcou o segundo gol, levando o time para o intervalo com 2 a 0 no placar.

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Fábio Júnior amplia no segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o Cruzeiro manteve o controle da partida e continuou explorando a força ofensiva do time.

Aos 8 minutos da etapa final (53 minutos de jogo), Fábio Júnior marcou o terceiro gol da equipe, praticamente definindo o resultado da partida.

O Vasco tentou reagir, mas encontrou dificuldades para criar chances claras contra a defesa celeste.

Cambalhota fecha a goleada

A goleada foi confirmada aos 22 minutos do segundo tempo, quando Alessandro Cambalhota, que havia entrado durante a partida, marcou o quarto gol do Cruzeiro.

Com o placar em 4 a 0, o time mineiro administrou o resultado até o apito final.

Ficha técnica - Cruzeiro 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2002

Cruzeiro

Gomes; Cris, Luisão, Leandro e Viveros; Maicon, Paulo Miranda, Victor Quintana e Alex; Marcelo Ramos e Fábio Júnior.

Entraram: Augusto Recife, Marcelo Batatais e Alessandro Cambalhota.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Vasco

Fábio; Rogério Corrêa, Henrique Lima, Géder e Rogério Pinheiro; Glaydson, Haroldo, Léo Lima e Ely Thadeu; Souza e Petkovic.

Entraram: Marcelo Magalhães, Edinho e Ramon Menezes.

Técnico: Antônio Lopes.

Domínio celeste no Mineirão

A vitória por 4 a 0 evidenciou a força ofensiva do Cruzeiro naquele momento do campeonato. Com boa movimentação no ataque e participação ativa do meio-campo, a equipe mineira construiu a goleada diante de um adversário tradicional do futebol brasileiro.

O resultado também destacou o protagonismo de Marcelo Ramos e Fábio Júnior, que participaram diretamente da construção do placar e foram peças fundamentais na atuação dominante do Cruzeiro diante do Vasco no Mineirão.