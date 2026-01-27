Estrear em uma Copa do Mundo é um desafio para seleções.

Estrear em uma Copa do Mundo costuma ser um desafio enorme para qualquer seleção. Falta de experiência no torneio, pressão do cenário global e adaptação ao nível de exigência do Mundial normalmente pesam contra os novatos, que em muitos casos caem ainda na fase de grupos. O Lance! relembra as melhores estreias de seleções em Copas do Mundo.

Ainda assim, a história das Copas mostra que algumas seleções desafiaram essa lógica. Em diferentes épocas, países estreantes conseguiram campanhas impressionantes, superando adversários tradicionais e alcançando fases decisivas logo em sua primeira participação.

Essas estreias marcantes ganharam relevância não apenas pelos resultados, mas pelo impacto simbólico que causaram. Em alguns casos, ajudaram a redefinir o mapa do futebol mundial, mostrando que novas forças poderiam surgir fora do eixo tradicional.

O contexto histórico também é fundamental para entender essas campanhas. Em Copas mais antigas, o número reduzido de participantes favorecia estreias profundas. Já nos Mundiais modernos, com mais seleções e maior equilíbrio, chegar longe logo na primeira tentativa se tornou ainda mais difícil.

A seguir, estão reunidas as melhores estreias de seleções em Copas do Mundo, organizadas por nível de sucesso, desde estreias com título ou final até campanhas surpreendentes que ficaram marcadas na memória do torneio.

As melhores estreias de seleções em Copas do Mundo

Estreias de seleções em Copas do Mundo com título ou final

Algumas seleções não apenas estrearam em Copas do Mundo, como chegaram imediatamente ao jogo decisivo do torneio, um feito raríssimo na história do futebol.

Uruguai (1930)

Ano de estreia e já campeão mundial em casa: 4 vitórias em 4 jogos, incluindo goleada por 6 x 1 sobre a Iugoslávia na semifinal e vitória por 4 x 2 sobre a Argentina na final.

Argentina (1930)

Também estreante, liderou seu grupo, goleou os Estados Unidos por 6 x 1 na semifinal e só foi derrotada na decisão pelo Uruguai.

Estreias de seleções que terminaram em 3º lugar

Chegar ao pódio logo na primeira participação em uma Copa do Mundo é um feito extremamente raro. Algumas seleções estreantes conseguiram campanhas profundas e deixaram marcas históricas.

Portugal (1966)

Primeira Copa e 3º lugar. Eliminou o Brasil ainda na fase de grupos, protagonizou a virada histórica por 5 x 3 sobre a Coreia do Norte nas quartas e caiu apenas para a Inglaterra, futura campeã.

Croácia (1998)

Estreia como país independente e 3º lugar. Venceu a Argentina na fase de grupos, eliminou a Alemanha por 3 x 0 nas quartas, perdeu para a França na semifinal e bateu a Holanda na disputa do terceiro lugar.

Polônia (1974)

Primeira grande campanha polonesa em Copas, com 3º lugar. Venceu Argentina, Itália e Brasil no quadrangular final, perdendo apenas para a futura campeã Alemanha Ocidental.

Estreias de seleções que chegaram às quartas de final

Outras seleções não alcançaram o pódio, mas tiveram estreias consideradas excepcionais ao chegar entre as oito melhores do mundo logo na primeira participação.

Senegal (2002)

Estreante que venceu a campeã França por 1 x 0 no jogo de abertura, avançou em grupo com Dinamarca e Uruguai e caiu apenas para a Turquia na prorrogação das quartas.

Ucrânia (2006)

Estreou em Copas chegando às quartas de final. Passou por grupo com Espanha, Tunísia e Arábia Saudita e eliminou a Suíça nos pênaltis nas oitavas.

Camarões (1990)

Não era estreante absoluto, mas viveu sua primeira grande campanha: venceu a campeã Argentina na abertura e chegou às quartas, caindo apenas na prorrogação contra a Inglaterra.

Outras estreias de seleções que chamaram atenção

Mesmo sem campanhas profundas, algumas seleções tiveram estreias marcantes pelo impacto simbólico ou pelo desempenho acima das expectativas.

Bélgica (1930)

Estreante na primeira Copa da história, integrou o grupo das seleções fundadoras e se consolidaria como força europeia nas décadas seguintes.

Costa Rica (1990)

Primeiro Mundial e já alcançando as oitavas de final, com vitórias sobre Escócia e Suécia na fase de grupos.

