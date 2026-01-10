A França é a seleção que mais eliminou o Brasil, com três vitórias.

12 seleções já eliminaram o Brasil em diferentes edições do torneio.

O Brasil é o maior campeão da história das Copas do Mundo.

O Brasil é sinônimo de Copa do Mundo. Maior campeão da história, presente em todas as edições do torneio e dono de algumas das seleções mais icônicas do futebol, o país construiu uma relação quase simbiótica com o Mundial. Ainda assim, nem mesmo a Seleção Brasileira esteve imune a derrotas marcantes, eliminações traumáticas e rivais que conseguiram interromper campanhas promissoras. O Lance! relembra as seleções que já eliminaram o Brasil em Copas.

Ao longo das Copas, o Brasil caiu diante de diferentes estilos, gerações e contextos históricos. Algumas eliminações ocorreram em jogos únicos de mata-mata, outras em fases de grupos decisivas, quando um rival direto acabou tirando a vaga brasileira. Em comum, todas ficaram registradas como capítulos importantes — e muitas vezes dolorosos — da história do futebol nacional.

Ao todo, 12 seleções já eliminaram o Brasil em Copas do Mundo, considerando eliminações diretas e situações em que o Brasil foi superado por adversários que avançaram em seu lugar. A lista reúne potências tradicionais, rivais continentais e surpresas ocasionais.

As seleções que já eliminaram o Brasil em Copas

Desde a estreia brasileira na Copa do Mundo de 1930, a Seleção enfrentou diferentes formatos de competição, mudanças de regulamento e escolas futebolísticas variadas. Em cada época, certos confrontos se tornaram decisivos para o destino do Brasil no torneio. A seguir, estão listadas todas as seleções que, em algum momento, foram responsáveis por eliminar o Brasil de uma Copa do Mundo.

Iugoslávia

Eliminação em 1930

Na primeira participação brasileira em Copas, a derrota para a Iugoslávia impediu o avanço à fase seguinte e marcou uma estreia frustrante no torneio.

Espanha

Eliminação em 1934

Na Copa disputada na Itália, o Brasil caiu logo na estreia após derrota para a Espanha, em um formato de mata-mata direto desde a primeira rodada.

Itália

Eliminações em 1938 e 1982

Em 1938, a Itália derrotou o Brasil na semifinal rumo ao bicampeonato. Em 1982, eliminou uma das seleções mais celebradas da história brasileira, no clássico jogo do Sarriá.

Uruguai

Eliminação em 1950 – o Maracanaço

A derrota na final da Copa de 1950, no Maracanã, diante de mais de 170 mil torcedores, é considerada o maior trauma da história do futebol brasileiro.

Hungria

Eliminação em 1954

Influência decisiva também na fase de grupos de 1966

A Hungria venceu o Brasil em 1954 em um jogo extremamente violento, conhecido como a "Batalha de Berna", e voltou a cruzar o caminho brasileiro de forma decisiva em 1966.

Portugal

Eliminação em 1966, na fase de grupos

Com Eusébio como protagonista, Portugal venceu o Brasil e contribuiu diretamente para a eliminação ainda na primeira fase.

Holanda (Países Baixos)

Eliminações em 1974 e 2010

Ficou à frente do Brasil na fase final de 1978

A Holanda foi decisiva contra o Brasil em diferentes formatos de disputa, incluindo mata-mata e grupos finais, sempre com campanhas históricas.

França

Eliminações em 1986, 1998 (final) e 2006

A França se tornou o maior algoz do Brasil em Copas. As eliminações aconteceram em contextos distintos, incluindo uma final de Copa e decisões nos pênaltis.

Argentina

Eliminação em 1990, nas oitavas de final

Em um dos capítulos mais marcantes da rivalidade sul-americana, a Argentina venceu o Brasil com gol de Caniggia após jogada de Maradona.

Alemanha

Eliminação em 2014, na semifinal

O 7 a 1 sofrido no Mineirão entrou para a história como a maior derrota do Brasil em Copas do Mundo.

Bélgica

Eliminação em 2018, nas quartas de final

A Bélgica venceu o Brasil com uma geração considerada a mais forte da história do país, em jogo decidido por detalhes.

Croácia

Eliminação em 2022, nas quartas de final, nos pênaltis

Após empate no tempo normal, a Croácia eliminou o Brasil nas penalidades, repetindo um padrão de solidez defensiva visto em outras Copas.

Quem mais eliminou o Brasil em Copas do Mundo

Entre todos os adversários que já tiraram o Brasil de uma Copa do Mundo, a França ocupa um lugar isolado no topo dessa lista. Nenhuma outra seleção eliminou a Seleção Brasileira tantas vezes em fases decisivas do torneio.

1986 – quartas de final

1998 – final

2006 – quartas de final

Esses três confrontos consolidaram a França como o principal algoz brasileiro em Copas.

A sequência de eliminações da Seleção para europeus

As eliminações mais recentes do Brasil em Copas do Mundo revelam um padrão claro. Desde 2006, a Seleção Brasileira caiu exclusivamente diante de seleções europeias em fases decisivas do torneio.

França em 2006 Holanda em 2010 Alemanha em 2014 Bélgica em 2018 Croácia em 2022

Essa sequência reforça a dificuldade do Brasil contra seleções da Europa no cenário moderno das Copas do Mundo.