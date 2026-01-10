Seleções que já eliminaram o Brasil em Copas
Os algozes históricos da Seleção Brasileira ao longo das Copas do Mundo.
O Brasil é sinônimo de Copa do Mundo. Maior campeão da história, presente em todas as edições do torneio e dono de algumas das seleções mais icônicas do futebol, o país construiu uma relação quase simbiótica com o Mundial. Ainda assim, nem mesmo a Seleção Brasileira esteve imune a derrotas marcantes, eliminações traumáticas e rivais que conseguiram interromper campanhas promissoras. O Lance! relembra as seleções que já eliminaram o Brasil em Copas.
Ao longo das Copas, o Brasil caiu diante de diferentes estilos, gerações e contextos históricos. Algumas eliminações ocorreram em jogos únicos de mata-mata, outras em fases de grupos decisivas, quando um rival direto acabou tirando a vaga brasileira. Em comum, todas ficaram registradas como capítulos importantes — e muitas vezes dolorosos — da história do futebol nacional.
Ao todo, 12 seleções já eliminaram o Brasil em Copas do Mundo, considerando eliminações diretas e situações em que o Brasil foi superado por adversários que avançaram em seu lugar. A lista reúne potências tradicionais, rivais continentais e surpresas ocasionais.
As seleções que já eliminaram o Brasil em Copas
Desde a estreia brasileira na Copa do Mundo de 1930, a Seleção enfrentou diferentes formatos de competição, mudanças de regulamento e escolas futebolísticas variadas. Em cada época, certos confrontos se tornaram decisivos para o destino do Brasil no torneio. A seguir, estão listadas todas as seleções que, em algum momento, foram responsáveis por eliminar o Brasil de uma Copa do Mundo.
Iugoslávia
Eliminação em 1930
- Na primeira participação brasileira em Copas, a derrota para a Iugoslávia impediu o avanço à fase seguinte e marcou uma estreia frustrante no torneio.
Espanha
Eliminação em 1934
- Na Copa disputada na Itália, o Brasil caiu logo na estreia após derrota para a Espanha, em um formato de mata-mata direto desde a primeira rodada.
Itália
Eliminações em 1938 e 1982
- Em 1938, a Itália derrotou o Brasil na semifinal rumo ao bicampeonato. Em 1982, eliminou uma das seleções mais celebradas da história brasileira, no clássico jogo do Sarriá.
Uruguai
Eliminação em 1950 – o Maracanaço
- A derrota na final da Copa de 1950, no Maracanã, diante de mais de 170 mil torcedores, é considerada o maior trauma da história do futebol brasileiro.
Hungria
Eliminação em 1954
Influência decisiva também na fase de grupos de 1966
- A Hungria venceu o Brasil em 1954 em um jogo extremamente violento, conhecido como a "Batalha de Berna", e voltou a cruzar o caminho brasileiro de forma decisiva em 1966.
Portugal
Eliminação em 1966, na fase de grupos
- Com Eusébio como protagonista, Portugal venceu o Brasil e contribuiu diretamente para a eliminação ainda na primeira fase.
Holanda (Países Baixos)
Eliminações em 1974 e 2010
Ficou à frente do Brasil na fase final de 1978
- A Holanda foi decisiva contra o Brasil em diferentes formatos de disputa, incluindo mata-mata e grupos finais, sempre com campanhas históricas.
França
Eliminações em 1986, 1998 (final) e 2006
- A França se tornou o maior algoz do Brasil em Copas. As eliminações aconteceram em contextos distintos, incluindo uma final de Copa e decisões nos pênaltis.
Argentina
Eliminação em 1990, nas oitavas de final
- Em um dos capítulos mais marcantes da rivalidade sul-americana, a Argentina venceu o Brasil com gol de Caniggia após jogada de Maradona.
Alemanha
Eliminação em 2014, na semifinal
- O 7 a 1 sofrido no Mineirão entrou para a história como a maior derrota do Brasil em Copas do Mundo.
Bélgica
Eliminação em 2018, nas quartas de final
- A Bélgica venceu o Brasil com uma geração considerada a mais forte da história do país, em jogo decidido por detalhes.
Croácia
Eliminação em 2022, nas quartas de final, nos pênaltis
- Após empate no tempo normal, a Croácia eliminou o Brasil nas penalidades, repetindo um padrão de solidez defensiva visto em outras Copas.
Quem mais eliminou o Brasil em Copas do Mundo
Entre todos os adversários que já tiraram o Brasil de uma Copa do Mundo, a França ocupa um lugar isolado no topo dessa lista. Nenhuma outra seleção eliminou a Seleção Brasileira tantas vezes em fases decisivas do torneio.
- 1986 – quartas de final
- 1998 – final
- 2006 – quartas de final
Esses três confrontos consolidaram a França como o principal algoz brasileiro em Copas.
A sequência de eliminações da Seleção para europeus
As eliminações mais recentes do Brasil em Copas do Mundo revelam um padrão claro. Desde 2006, a Seleção Brasileira caiu exclusivamente diante de seleções europeias em fases decisivas do torneio.
- França em 2006
- Holanda em 2010
- Alemanha em 2014
- Bélgica em 2018
- Croácia em 2022
Essa sequência reforça a dificuldade do Brasil contra seleções da Europa no cenário moderno das Copas do Mundo.
