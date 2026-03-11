O Estádio do Maracanã e o Estádio Azteca tornaram-se ícones do esporte mundial.

A final da Copa do Mundo é o jogo mais importante do futebol internacional. É a partida que consagra campeões, define gerações e eterniza estádios. Ao longo da história do torneio, dezenas de cidades tiveram o privilégio de receber essa decisão — mas pouquíssimas repetiram a experiência. O Lance! lembra as cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez.

Desde 1930, a FIFA tradicionalmente escolhe o maior e mais simbólico estádio do país-sede para abrigar a final. Em muitos casos, a escolha reflete a importância política e cultural da cidade dentro do país organizador. Porém, a alternância de sedes ao longo das décadas fez com que raramente uma mesma cidade voltasse a receber o jogo decisivo.

Até a Copa de 2022, apenas duas cidades sediaram a final mais de uma vez: o Rio de Janeiro, no Brasil, e a Cidade do México, no México. Ambas estão associadas a estádios que se tornaram ícones globais do esporte.

A repetição não é apenas estatística. Ela conecta momentos históricos completamente distintos — como o trauma brasileiro de 1950 e o título alemão de 2014 no Maracanã, ou o tricampeonato do Brasil em 1970 e o bicampeonato argentino em 1986 no Azteca.

A seguir, as cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez.

Cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez

Rio de Janeiro, Brasil (2 vezes)

Rio de Janeiro

Estádio: Estádio do Maracanã

1950 – Copa do Mundo FIFA de 1950

Uruguai 2×1 Brasil

A decisão ocorreu na fase final em formato de quadrangular, mas o confronto ficou marcado como a final histórica conhecida como "Maracanazo". É um dos jogos mais emblemáticos da história do futebol.

2014 – Copa do Mundo FIFA de 2014

Alemanha 1×0 Argentina

Gol de Mario Götze na prorrogação garantiu o título alemão. O Maracanã voltou ao centro do mundo esportivo 64 anos após o drama de 1950.

Cidade do México, México (2 vezes)

Cidade do México

Estádio: Estádio Azteca

1970 – Copa do Mundo FIFA de 1970

Brasil 4×1 Itália

A consagração do tricampeonato brasileiro, com a equipe liderada por Pelé, em uma das finais mais celebradas da história.

1986 – Copa do Mundo FIFA de 1986

Argentina 3×2 Alemanha Ocidental

Final marcada pela atuação decisiva de Diego Maradona ao longo do torneio, consolidando seu legado.

O Azteca se tornará o primeiro estádio da história a sediar três finais, já que está previsto como palco da decisão da Copa do Mundo FIFA de 2026.

Outras cidades que receberam uma final

Diversas cidades sediaram a final apenas uma vez, entre elas: