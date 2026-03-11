menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez

Apenas duas cidades repetiram o posto máximo do futebol mundial.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 11/03/2026
07:12
Rio de Janeiro e Cidade do México são as únicas cidades com duas finais de Copa até 2022. (Reprodução)
imagem cameraRio de Janeiro e Cidade do México são as únicas cidades com duas finais de Copa até 2022. (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
A final da Copa do Mundo consagra campeões e define gerações.
Rio de Janeiro e Cidade do México são as únicas cidades a sediar a final mais de uma vez.
O Estádio do Maracanã e o Estádio Azteca tornaram-se ícones do esporte mundial.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A final da Copa do Mundo é o jogo mais importante do futebol internacional. É a partida que consagra campeões, define gerações e eterniza estádios. Ao longo da história do torneio, dezenas de cidades tiveram o privilégio de receber essa decisão — mas pouquíssimas repetiram a experiência. O Lance! lembra as cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde 1930, a FIFA tradicionalmente escolhe o maior e mais simbólico estádio do país-sede para abrigar a final. Em muitos casos, a escolha reflete a importância política e cultural da cidade dentro do país organizador. Porém, a alternância de sedes ao longo das décadas fez com que raramente uma mesma cidade voltasse a receber o jogo decisivo.

Até a Copa de 2022, apenas duas cidades sediaram a final mais de uma vez: o Rio de Janeiro, no Brasil, e a Cidade do México, no México. Ambas estão associadas a estádios que se tornaram ícones globais do esporte.

continua após a publicidade

A repetição não é apenas estatística. Ela conecta momentos históricos completamente distintos — como o trauma brasileiro de 1950 e o título alemão de 2014 no Maracanã, ou o tricampeonato do Brasil em 1970 e o bicampeonato argentino em 1986 no Azteca.

A seguir, as cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez.

Cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez

Rio de Janeiro, Brasil (2 vezes)

Rio de Janeiro
Estádio: Estádio do Maracanã

1950 – Copa do Mundo FIFA de 1950

Uruguai 2×1 Brasil

A decisão ocorreu na fase final em formato de quadrangular, mas o confronto ficou marcado como a final histórica conhecida como "Maracanazo". É um dos jogos mais emblemáticos da história do futebol.

continua após a publicidade

2014 – Copa do Mundo FIFA de 2014

Alemanha 1×0 Argentina

Gol de Mario Götze na prorrogação garantiu o título alemão. O Maracanã voltou ao centro do mundo esportivo 64 anos após o drama de 1950.

Cidade do México, México (2 vezes)

Cidade do México
Estádio: Estádio Azteca

1970 – Copa do Mundo FIFA de 1970

Brasil 4×1 Itália

A consagração do tricampeonato brasileiro, com a equipe liderada por Pelé, em uma das finais mais celebradas da história.

1986 – Copa do Mundo FIFA de 1986

Argentina 3×2 Alemanha Ocidental

Final marcada pela atuação decisiva de Diego Maradona ao longo do torneio, consolidando seu legado.

O Azteca se tornará o primeiro estádio da história a sediar três finais, já que está previsto como palco da decisão da Copa do Mundo FIFA de 2026.

Outras cidades que receberam uma final

Diversas cidades sediaram a final apenas uma vez, entre elas:

  1. Montevidéu (1930)
  2. Roma (1934)
  3. Paris (1938)
  4. Berna (1954)
  5. Solna (1958)
  6. Santiago (1962)
  7. Londres (1966)
  8. Munique (1974)
  9. Buenos Aires (1978)
  10. Madri (1982)
  11. Pasadena (1994)
  12. Saint-Denis (1998)
  13. Yokohama (2002)
  14. Berlim (2006)
  15. Joanesburgo (2010)
  16. Moscou (2018)
  17. Lusail (2022)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias