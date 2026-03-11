Cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez
Apenas duas cidades repetiram o posto máximo do futebol mundial.
A final da Copa do Mundo é o jogo mais importante do futebol internacional. É a partida que consagra campeões, define gerações e eterniza estádios. Ao longo da história do torneio, dezenas de cidades tiveram o privilégio de receber essa decisão — mas pouquíssimas repetiram a experiência. O Lance! lembra as cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez.
Desde 1930, a FIFA tradicionalmente escolhe o maior e mais simbólico estádio do país-sede para abrigar a final. Em muitos casos, a escolha reflete a importância política e cultural da cidade dentro do país organizador. Porém, a alternância de sedes ao longo das décadas fez com que raramente uma mesma cidade voltasse a receber o jogo decisivo.
Até a Copa de 2022, apenas duas cidades sediaram a final mais de uma vez: o Rio de Janeiro, no Brasil, e a Cidade do México, no México. Ambas estão associadas a estádios que se tornaram ícones globais do esporte.
A repetição não é apenas estatística. Ela conecta momentos históricos completamente distintos — como o trauma brasileiro de 1950 e o título alemão de 2014 no Maracanã, ou o tricampeonato do Brasil em 1970 e o bicampeonato argentino em 1986 no Azteca.
A seguir, as cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez.
Cidades que receberam a final da Copa do Mundo mais de uma vez
Rio de Janeiro, Brasil (2 vezes)
Rio de Janeiro
Estádio: Estádio do Maracanã
1950 – Copa do Mundo FIFA de 1950
Uruguai 2×1 Brasil
A decisão ocorreu na fase final em formato de quadrangular, mas o confronto ficou marcado como a final histórica conhecida como "Maracanazo". É um dos jogos mais emblemáticos da história do futebol.
2014 – Copa do Mundo FIFA de 2014
Alemanha 1×0 Argentina
Gol de Mario Götze na prorrogação garantiu o título alemão. O Maracanã voltou ao centro do mundo esportivo 64 anos após o drama de 1950.
Cidade do México, México (2 vezes)
Cidade do México
Estádio: Estádio Azteca
1970 – Copa do Mundo FIFA de 1970
Brasil 4×1 Itália
A consagração do tricampeonato brasileiro, com a equipe liderada por Pelé, em uma das finais mais celebradas da história.
1986 – Copa do Mundo FIFA de 1986
Argentina 3×2 Alemanha Ocidental
Final marcada pela atuação decisiva de Diego Maradona ao longo do torneio, consolidando seu legado.
O Azteca se tornará o primeiro estádio da história a sediar três finais, já que está previsto como palco da decisão da Copa do Mundo FIFA de 2026.
Outras cidades que receberam uma final
Diversas cidades sediaram a final apenas uma vez, entre elas:
- Montevidéu (1930)
- Roma (1934)
- Paris (1938)
- Berna (1954)
- Solna (1958)
- Santiago (1962)
- Londres (1966)
- Munique (1974)
- Buenos Aires (1978)
- Madri (1982)
- Pasadena (1994)
- Saint-Denis (1998)
- Yokohama (2002)
- Berlim (2006)
- Joanesburgo (2010)
- Moscou (2018)
- Lusail (2022)
